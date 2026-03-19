Morelos registró una afluencia de 111 mil 780 visitantes durante el segundo fin de semana largo de marzo 2026, consolidándose como uno de los destinos favoritos del centro del país. Esta movilidad generó una derrama económica de 86 millones 727 mil pesos y una ocupación hotelera promedio del 75.29%.

De acuerdo con datos del Observatorio Turístico de Morelos, la entidad recibió a 44 mil 712 turistas que pernoctaron en diversos establecimientos, mientras que 67 mil 68 excursionistas realizaron visitas de corta estancia, impulsando el comercio local en todas las regiones.

Jiutepec, Tepoztlán y Cuernavaca lideran el dinamismo turístico de Morelos

Entre los destinos con mayor demanda destacaron Jiutepec, Tequesquitengo, Tepoztlán y Cuernavaca, municipios que reflejaron la vitalidad turística de la entidad. Para garantizar una experiencia segura, el Gobierno de Morelos desplegó operativos de la Policía Turística en balnearios y centros recreativos estratégicos.

Estos recorridos de vigilancia y coordinación se realizaron en espacios emblemáticos como la Ex Hacienda de Temixco, Jardines de México, Issstehuixtla y el balneario Santa Isabel. Estas acciones forman parte de la preparación rumbo a la próxima temporada vacacional de Semana Santa.

Jiutepec y Tepoztlán lideran ocupación hotelera en Morelos: Daniel Altafi. (Cortesía)

Morelos Open 2026 y agenda cultural impulsan la llegada de visitantes

La actividad turística se vio fortalecida por una robusta agenda de eventos. Destacaron el inicio del Morelos Open 2026, la Cuarta Feria de la Miel en San Andrés de la Cal, el Carnaval de Zacatepec y el Holistic Yoga & Mobility Fest en Tepoztlán. Asimismo, el Reto Túneles en Chalcatzingo atrajo a entusiastas del deporte y la naturaleza.

El secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, señaló que estos resultados son producto de la articulación entre eventos y servicios de calidad.

Cuando se alinean eventos, destinos y servicios, se generan condiciones que fortalecen la llegada de visitantes y benefician directamente a las comunidades. Daniel Altafi Valladares, Secretario de Turismo de Morelos.

Con este cierre de ferias tradicionales en Tepalcingo y Atlatlahucan, Morelos confirma su capacidad para recibir grandes flujos de visitantes con una oferta diversa, anticipando una temporada de Semana Santa con proyecciones de alta afluencia.