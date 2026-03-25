Si planeas ir al Beerfest Morelos 2026, acá te compartimos el cartel completo y fechas del festival.

Llegó la onceava edición del Beerfest Morelos, el festival que ofrece música en vivo, cervezas y gastronomía en Jardines México.

Fechas del festival Beerfest Morelos 2026

La fechas y horarios para el Beerfest Morelos 2026 son estos:

Fechas: viernes 1 de mayo y sábado 2 de mayo

Apertura de puertas: 12:00 de la tarde

Los boletos del Beerfest Morelos 2026 ya están a la venta en Super Boletos.

El festival reunirá a más de 50 cervecerías nacionales e internacionales.

Así como una oferta gastronómica con diversas opciones como food trucks, especialidades culinarias y su clásica Gran Parrillada.

Beerfest Morelos 2026 (Beerfest Morelos / Facebook)

Cartel completo del Beerfest Morelos 2026

A continuación, te damos el cartel completo del Beerfest Morelos 2026 para que conozcas a las artistas que se presentarán en vivo.

Cartel viernes 1 de mayo Beer Fest Morelos 2026:

Alison

Los Blenders

Cartel sábado 2 de mayo Beer Fest Morelos 2026:

Portugal The Man

El Gran Silencio

La Gusana Ciega

José Madero

Camilo Séptimo

Insite

En ambas fechas del Beerfest Morelos 2026 también se presentarán bandas emergentes.

Los horarios de cada show, todavía no son revelados por los organizadores del Beerfest Morelos 2026.

Para la presentación de su line-up, el Beerfest Morelos 2026 tendrá un escenario 360°.