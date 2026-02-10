Con el objetivo de fortalecer el sector restaurantero de Morelos, la gobernadora Margarita González Saravia, a través de la Secretaría de Turismo, mantuvo una reunión con Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), y Karla García Olguín, presidenta de CANIRAC Cuernavaca.
Durante el encuentro, las autoridades acordaron impulsar mecanismos para integrar restaurantes morelenses a convenios nacionales con el objetivo de permitir activaciones, promociones y transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol 2026.
Morelos impulsa la visibilidad gastronómica en el Mundial 2026
Esta estrategia tiene como objetivo incrementar la afluencia de visitantes nacionales e internacionales, la derrama económica y dar visibilidad a la gastronomía local; beneficios que impactarán directamente en la economía local.
Durante su mensaje, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco aseguró que este convenio facilitará que restaurantes puedan tener acceso a las transmisiones de la Copa FIFA 2026, permitiendo la generación de activaciones en todo el país y promover la gastronomía y el turismo.
Por su parte, Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo, destacó que la entidad se convertirá en un referente gastronómico en eventos como el Tianguis Turístico México, donde se llevará a cabo la promoción de sabores tradicionales, productos con identidad y la diversidad culinaria de Morelos.
Altafi señaló que también se busca crear activaciones urbanas y culturales en el marco del Mundial 2026 para promover el turismo en el estado.
Con estas estrategias, el gobierno de Morelos sigue dando pasos certeros a la hora de impulsar el turismo y la gastronomía, los cuales son pilares de desarrollo económico y promueven la identidad cultural y la proyección nacional.