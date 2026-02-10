Con el objetivo de fortalecer el sector restaurantero de Morelos, la gobernadora Margarita González Saravia, a través de la Secretaría de Turismo, mantuvo una reunión con Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), y Karla García Olguín, presidenta de CANIRAC Cuernavaca.

Durante el encuentro, las autoridades acordaron impulsar mecanismos para integrar restaurantes morelenses a convenios nacionales con el objetivo de permitir activaciones, promociones y transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol 2026.

Morelos impulsa la visibilidad gastronómica en el Mundial 2026

Esta estrategia tiene como objetivo incrementar la afluencia de visitantes nacionales e internacionales, la derrama económica y dar visibilidad a la gastronomía local; beneficios que impactarán directamente en la economía local.

Durante su mensaje, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco aseguró que este convenio facilitará que restaurantes puedan tener acceso a las transmisiones de la Copa FIFA 2026, permitiendo la generación de activaciones en todo el país y promover la gastronomía y el turismo.

Turismo de Morelos busca consolidarse como referente gastronómico (Cortesía)

Por su parte, Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo, destacó que la entidad se convertirá en un referente gastronómico en eventos como el Tianguis Turístico México, donde se llevará a cabo la promoción de sabores tradicionales, productos con identidad y la diversidad culinaria de Morelos.

Altafi señaló que también se busca crear activaciones urbanas y culturales en el marco del Mundial 2026 para promover el turismo en el estado.

Con estas estrategias, el gobierno de Morelos sigue dando pasos certeros a la hora de impulsar el turismo y la gastronomía, los cuales son pilares de desarrollo económico y promueven la identidad cultural y la proyección nacional.