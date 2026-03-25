¿Quieres boletos para el festival Beerfest Morelos 2026? Te damos los precios y explicamos dónde comprarlos.

El Beerfest Morelos será el 1 y 2 de mayo en Jardines México, el festival reunirá música en vivo, gastronomía y cerveza.

Precios de boletos para Beerfest Morelos 2026

Los precios de boletos para el Beefest Morelos 2026 son los siguientes:

Boleto Experience: 1 mil 848 pesos

Boleto General: 1 mil 008 pesos

Boleto para personas con capacidades diferentes: 896 pesos

Cada boleto del Beerfest Morelos 2026 incluye:

Acceso a zona de comida

Acceso a pabellón cervecero,

Bazar

Conciertos

After Party

Beerfest Morelos 2026 (Beerfest Morelos / Facebook)

El Beerfest Morelos 2026 también contará con una experiencia de camping y transporte redondo para los asistentes con estas tarifas:

Precios transporte redondo al Beerfest Morelos 2026:

CDMX-Beerfest: Hotel Royal: Salida 2 de mayo 11:00 de la mañana / Regreso 3 de mayo a las 2:00 de la mañana (725 por persona)

Cuernavaca-Beerfest: Casino de la Selva : Salida 2 de mayo 11:00 de la mañana / Regreso 3 de mayo a las 2:00 de la mañana (525 por persona)

Mientras que el camping del Beerfest Morelos 2026 costará:

2 noches: Acceso el 1 de mayo a las 11:00 de la mañana / Salida 3 de mayo a las 2:00 de la tarde (800 por persona, no incluye casa de campaña)

1 noche: Acceso el 2 de mayo a las 11:00 de la mañana / Salida 3 de mayo a las 12:00 de la tarde (500 por persona, no incluye casa de campaña)

De igual manera, el Beerfest Morelos 2026 tendrá paquetes de camping y transporte:

CDMX 2 noches + transporte redondo: Salida el 1 de mayo a las 11:00 de la mañana / Regreso 3 de mayo a las 12:00 de la tarde (1 mil 525 pesos por persona)

CDMX 1 noche + transporte redondo: Salida el 2 de mayo a las 11:00 de la mañana / Regreso 3 de mayo a las 12:00 de la tarde (1 mil 225 pesos por persona)

Cuerna 1 noche + transporte redondo: Salida el 2 de mayo a las 11:00 de la mañana / Regreso 3 de mayo a las 12:00 de la tarde (1 mil 022 pesos por persona)

Beerfest Morelos 2026 (Beerfest Morelos / Facebook)

¿Dónde comprar boletos para el Beerfest Morelos 2026?

Si quieres boletos para el Beerfest Morelos 2026, estos se podrán adquirir mediante la boletera Super Boletos.

En la actualidad, Super Boletos tiene una oferta de 2x1 para el Beerfest Morelos 2026.