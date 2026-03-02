Morelos consolida su posicionamiento como el principal referente nacional en turismo de bienestar. Para reafirmar este liderazgo, el Gobierno de la entidad anunció la séptima edición del Holistic Yoga & Mobility Fest 2026, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en el emblemático Pueblo Mágico de Tepoztlán.

La entidad destaca por una infraestructura especializada que incluye 23 centros wellness, 98 temazcales y spas, además de 11 espacios de retiro y 56 unidades médicas vinculadas al turismo de salud, lo que garantiza una experiencia de primer nivel para los visitantes.

Holistic Yoga & Mobility Fest 2026: Más de 40 actividades con expertos internacionales en Morelos

La infraestructura de Morelos permite atraer a un segmento de viajeros interesados en la salud integral y la meditación, un mercado que registra un crecimiento sostenido a nivel global.

Durante tres días, el festival ofrecerá más de 40 actividades dirigidas por instructores y especialistas nacionales e internacionales en disciplinas clave:

Yoga y Movilidad: Prácticas diseñadas para la conexión física y mental.

Breathwork: Técnicas de respiración para la liberación de estrés.

Nutrición Consciente: Talleres sobre alimentación saludable y balanceada.

Terapias Integrales: Espacios de sanación y bienestar emocional.

Además, el evento contará con un bazar holístico y un mercado artesanal, diseñados para impulsar el talento de los productores locales.

Morelos diversifica su oferta turística con espacios de vanguardia en salud y cuidado

Fernanda Gaxiola, secretaria técnica de la Secretaría de Turismo, señaló que este festival es el reflejo de la gran capacidad instalada en el estado.

Morelos cuenta con infraestructura, talento y condiciones naturales que lo colocan como un destino competitivo en bienestar integral. Este evento confirma una vocación que ya existe y que continúa consolidándose. Fernanda Gaxiola, secretaria técnica de la Secretaría de Turismo Morelos.

El encuentro coincide estratégicamente con el inicio de la primavera, un periodo de renovación y alta afluencia turística previo a Semana Santa.

El turismo de bienestar no solo atrae visitantes, sino que favorece estancias más prolongadas y un mayor consumo en servicios especializados, beneficiando directamente a la economía de Tepoztlán.

Con estas acciones, el Gobierno de “La tierra que nos une” reafirma su compromiso con un turismo sostenible y competitivo que genera bienestar real para sus comunidades y visitantes.