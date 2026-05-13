Lluvia intensa provoca inundaciones en CDMX y reportan graves afectaciones en la alcaldía Cuauhtémoc; colapsan zonas como Bellas Artes y Alameda Central.

El Gobierno de la CDMX activó Alerta Naranja por fuertes lluvias que provocaron encharcamientos en alcaldías como Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Azcapotzalco.

Tras la tormenta se registraron afectaciones en vialidades de Bellas Artes y la Alameda Central, las cuales están totalmente inundadas.

❗INUNDACIONES SEVERAS EN EL CORAZÓN DE LA CDMX



🌊 Se reportan afectaciones de gravedad en la alcaldía Cuauhtémoc. La persistencia de la tormenta con intensidad fuerte a muy fuerte ha superado la capacidad del sistema de drenaje en el primer cuadro de la ciudad.



🚧 ZONA DE… pic.twitter.com/GHkYcjmJlZ — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) May 12, 2026

Registran inundaciones en zonas de Bellas Artes y Alameda Central

Durante la tarde del martes 12 de mayo se registraron fuertes lluvias en diversas alcaldías de la CDMX, siendo la Cuauhtémoc una de las mas afectadas.

Ante las fuertes lluvias, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX reportó que se actualizó la alerta a Naranja, ya que se esperan rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

Ciudadanos reportaron en redes sociales encharcamientos en Bellas Artes y Alameda Central, así como en Circuito Interior a la altura de Avenida Marina Nacional.

Los encharcamientos en diversas zonas de la alcaldía Cuauhtémoc provocaron problemas en la circulación para vehículos y peatones principalmente en áreas del Centro Histórico.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua compartió que se están realizando labores tras el reporte de acumulación de agua cerca de Palacio Nacional y zonas cercanas.

Activan Alerta Naranja para 10 alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX compartió que se actualiza a Alerta Naranja tras fuertes lluvias, ráfagas de viento y posible caída de granizo, en:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benino Juárez Cuauhtémoc Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztapalapa Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac