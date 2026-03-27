Sandra Rosa Camacho Flores, la excandidata a la presidencia municipal de Temoac en Morelos, fue asesinada en su casa tras pedir protección a la gobernadora Margarita González Saravia.
La también conocida por su activismo en Temoac, Sandra Rosa Camacho Flores, acusó la extorsión que se vivía en el municipio, así que pidió protección de Guardia Nacional (GN), pero no se le brindó la atención.
La activista y excandidata al municipio de Temoac en Morelos, Sandra Rosa Camacho Flores, fue asesinada el 26 de marzo de 2026 en su casa ubicada dicha demarcación.
Según la información brindada, el ataque contra Sandra Rosa Camacho Flores fue directo.
El asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores ha llamado la atención debido a que la activista pidió a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, protección.
En una reunión en agosto de 2025 a donde acudió la gobernadora a Temoac, Sandra Rosa Camacho Flores exhibió que había cobro de piso a comerciantes y ciudadanos.
Asimismo, explicó que si bien los afectados “no levantan la voz” es por el temor a “represalias” por los extorsionadores, que acusó eran la familia del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Fue así que Sandra Rosa Camacho Flores externó su preocupación a la gobernadora, pidiendo la presencia de Guardia Nacional en Temoac, pero también para su cuidado porque al ser ella quien ahora exhibe la extorsión, temía por su vida.
“Necesitamos que la Guardia Nacional pues se venga con nosotros. Tenemos un espacio para darle alojamiento y para que estén con nosotros. Queremos que la paz vuelva a Temoac (...) Lo he dicho siempre, mi vida está en riesgo porque soy la única que se está inconformando”.Sandra Rosa Camacho, activista.
Gobierno de Morelos lamenta el asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores
Tras darse a conocer el asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores, el gobierno de Morelos dio sus condolencias y condenación a los hechos contra la activista de Temoac.
Ante ello, en el comunicado se asegura que en Morelos “la ley se aplica con firmeza y no habrá impunidad”, aclarando que el asesinato llevará la coordinación de “los tres órganos de gobierno” para encontrar a los verdaderos culpables.
Fiscalía de Morelos investiga el asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores como feminicidio
Por el asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, informó que “se agotarán todas las líneas de investigación” ante los hechos sucedidos en Temoac.
Asimismo, se explicó que se accionaría con el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio.