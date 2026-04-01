La Fiscalía General del Estado de Baja California dio detalles del asesinato de Arturo Rivera, vocalista de Grupo Reacción, ocurrido el pasado 29 de marzo en una fiesta en privada en Tijuana.

Autoridades revelaron que no hay evidencia de una discusión previa que provocara el ataque hacia Arturo Rivera.

No hubo una pelea antes del asesinato del vocalista de Grupo Reacción

Las primeras investigaciones de la Fiscalía arrojaron que Arturo Rivera fue contactado por el organizador de la fiesta dos semanas del asesinato.

El vocalista de Grupo Reacción era el único que conocía la identidad del sujeto que lo contrató y que posteriormente lo asesinó.

Arturo Rivera, vocalista de Grupo Reacción. (Facebook/Gruporeaccionoficial)

Grupo Reacción iba a tocar solo 4 horas, pero los asistentes comenzaron a pedir que se quedaran más tiempo y fue en ese momento donde inició la agresión.

Testigos mencionan que no hubo una pelea, pero el “festejado” comenzó a lanzar tiros al aire y posteriormente atacó a Arturo Rivera y la segunda voz de Grupo Reacción, Raúl.

No se ha determinado el motivo del ataque o la identidad del presunto asesino de Arturo Rivera.

Arturo Rivera murió en el lugar tras recibir varios disparos y Raúl resultó lesionado, por lo que fue trasladado al hospital.

Arma usada para asesinar a Arturo Rivera está relacionada con otros homicidios

La Fiscalía de Baja California encontró 16 casquillos percutidos de calibre 9 en el lugar donde fue asesinado el vocalista de Grupo Reacción.

También se determinó que se utilizaron la menos dos armas en el ataque y una de estas ya había sido utilizada en al menos seis homicidios.

Autoridades tienen la hipótesis de que los involucrados en el homicidio de Arturo Rivera estarían relacionados con el crimen organizado.

Hasta el momentom la Fiscalía no ha identificado al agresor de Arturo Rivera y Raúl.

Testigos revelaron que durante la presentación de Grupo Reacción había personas alcoholizadas y previo al ataque ya se habían realizado denotaciones de arma de fuego.