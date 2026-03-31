Claudia Sheinbaum lamentó las muertes de las activistas Diana Belén y Sandra Rosa, y anunció que se reforzarán los mecanismos de protección para quienes denuncien amenazas o agresiones.

“Pues tiene que desarrollarse muchos más mecanismos para que en el momento en que denuncian, aunque no hayan denunciado la fiscalía frente a una autoridad pues se den las condiciones para garantizar que esto se haga” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 31 de marzo de 2026, la presidenta señaló que se busca garantizar seguridad desde el momento en que las denuncias se hacen públicas, incluso en redes sociales.

Reconoció que actualmente los protocolos son insuficientes y adelantó que ya se trabaja con gobiernos estatales para agilizar la respuesta y prevenir más crímenes contra defensores sociales.

Sheinbaum anuncia se reforzará protección a activistas

Claudia Sheinbaum lamentó las muertes de Diana Belén y Sandra Rosa, quienes habían denunciado previamente ser víctimas de amenazas y otros tipos de violencia.

La presidenta de México señaló que particularmente estos dos casos resultaron muy dolorosos y es que se vio como a través de las redes sociales denunciaron y después las asesinaron.

“Estamos trabajando con los gobiernos de los estados y particularmente estos dos casos, que son muy dolorosos porque todos vimos como en las redes sociales denuncian y después, lamentablemente viene el homicidio” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tras los casos de Diana Belén y Sandra Rosa, Claudia Sheinbaum señaló que se reforzará la protección a activistas.

Además de agilizar los protocolos de actuación gubernamental para prevenir estos crímenes.

Claudia Sheinbaum destacó que ya se trabaja con los gobiernos de los estados para que haya más mecanismos que ayuden a proteger a los denunciantes, aunque no lo hayan hecho frente a una autoridad.

Señaló que las activistas deben tener garantizada su seguridad y ya se trabaja para que se den estás condiciones.

Pues reconoció que actualmente las personas que denuncian irregularidades o amenazas se encuentran vulnerables al no tener los mecanismos de protección suficientes.

Muertes de Diana Belén y Sandra Rosa han causado gran polémica

Diana Belén fue una rescatista de animales que fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el pasado 19 de marzo.

Esto luego de que denunció agresiones y amenazas, incluso el presunto asesinato de varios de sus animales por envenenamiento.

Tras seis días de búsqueda, Diana Belén fue encontrada sin vida en el municipio de Tultitlán, Edomex.

Diana Belén había iniciado un proceso legal ante la Fiscalía Edomex desde el 14 de noviembre de 2024.

Ahora activistas exigen justicia y piden que se detenga a los presuntos responsables de este crimen.

Anaid Belén Ramírez fue asesinada tras denunciar muerte de su perro (Especial)

Las autoridades de Morelos han iniciado una investigación oficial tras el asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores, una reconocida defensora de los derechos indígenas y activista social.

Camacho Flores fue atacada por un comando armado en su domicilio tras denunciar reiteradamente la inseguridad y las extorsiones en su comunidad.

Incluso Camacho Flores había señalado al alcalde de Temoac, a quien la víctima había señalado públicamente por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Diversas organizaciones civiles exigen justicia inmediata y el esclarecimiento de las amenazas previas que la activista recibió por parte de figuras políticas locales.