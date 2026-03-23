La Fiscalía de Morelos inició la investigación de una funcionaria de Cuautla, Morelos, por la agresión contra una ciudadana.

De acuerdo con los informes, la investigación inició luego de que la mujer que sufrió la agresión levantara la denuncia en contra de Briss Mahalalelh Rojas, ex secretaria municipal.

Cabe señalar que Briss Mahalalelh Rojas, fue separada de su cargo luego de que se diera a conocer el video donde se le ve agredir a una mujer verbal y físicamente.

Fiscalía de Morelos investiga a Briss Mahalalelh Rojas, funcionaria de Cuautla por agresión

La Fiscalía de Morelos confirmó que se presentó una denuncia en contra de la ex secretaria de Cuautla, Briss Mahalalelh Rojas por agresión.

Con ello, se iniciará una investigación para deslindar responsabilidades y, de ser el caso, proceder en contra de la funcionaria por la agresión.

Asimismo, se destacó que la denunciante es una trabajadora del ayuntamiento, quien grabó la agresión ocurrida dentro de las instalaciones de gobierno el pasado 21 de marzo.

Algunos testigos señalaron que se presentaron empujones y golpes en el enfrentamiento, además de amenazas por parte de la funcionaria hacia la trabajadora.

En el video se puede escuchar a la funcionaria de Cuautla amenazar a la trabajadora, de 23 años de edad y expresar su molestia por la risa de la joven.

Además, se señaló que amenazó con despedirla luego de que la funcionaria afirmara que “no pasa del lunes”.

Funcionaria de Cuautla denunciada por agresión participa en acciones para prevenir la violencia contra la mujer

La polémica alrededor de Briss Mahalalelh Rojas, la funcionaria de Cuautla denunciada por agredir a una trabajadora del ayuntamiento, creció debido a su participación activa en acciones para prevenir la violencia contra la mujer.

Briss Mahalalelh Rojas, quien es abogada con maestría en Juicio Orales, ha participado en marchas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y del 8M.

Además, ha participado en actividades relacionadas con el Código de Ética de los servidores públicos.

Cabe señalar que Briss Mahalalelh Rojas fue designada como secretaria de Cuautla el pasado 23 de enero, por lo que no permaneció en el cargo por más de 2 meses.