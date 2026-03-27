El asesinato a Sandra Rosa Camacho en Temoac, Morelos, ha desatado el enojo de la población por la petición en 2025 que la activista le hizo a la gobernadora del estado sobre protección.

Pero ¿quién era Sandra Rosa Camacho? Te compartimos detalles con los siguientes datos:

Quién era

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Sandra Rosa Camacho fue asesinada tras pedir protección a la gobernadora de Morelos

¿Quién era Sandra Rosa Camacho?

Sandra Rosa Camacho era una activista y líder social en Temoac, Morelos, donde tenía acercamiento con la población y comerciantes que le externaban sus peticiones.

Sandra Rosa Camacho también fue candidata a la presidencia municipal de Temoac por el Partido del Trabajo (PT) en las elecciones 2024.

La líder social profesaba la religión católica y comúnmente compartía oraciones hacia su comunidad en Temoac.

¿Qué edad tenía Sandra Rosa Camacho?

Sandra Rosa Camacho tenía 48 años de edad, pues nació un 1 de mayo de 1977.

Sandra Rosa Camacho Flores, activista de Temoac. (sabervotar)

¿Quién era el esposo de Sandra Rosa Camacho?

Se desconoce quién era el esposo de Sandra Rosa Camacho.

¿Qué signo zodiacal era Sandra Rosa Camacho?

Sandra Rosa Camacho era del signo zodiacal de Tauro, pues nació el 1 de mayo.

¿Cuántos hijos tenía Sandra Rosa Camacho?

Sandra Rosa Camacho tuvo dos hijos, cuyas identidades las mantiene en anonimato.

¿Qué estudió Sandra Rosa Camacho?

Los estudios de Sandra Rosa Camacho eran hasta la secundaria concluida.

¿En qué trabajó Sandra Rosa Camacho?

Dentro de Temoac, Sandra Rosa Camacho tuvo distintos trabajos como:

Promotora del voto en 1997, 2000, 2003, 2006 y 2012

Miembro del Comité de preescolar, primaria y CBTA 39

Miembro del Comité para Festividades Religiosas y de Pueblo

Miembro del Comité Religioso para la Organización de Diferentes Grupos

Sandra Rosa Camacho fue asesinada tras pedir protección a la gobernadora de Morelos

La activista Sandra Rosa Camacho fue asesinada el 26 de marzo de 2026 alrededor de las 2:30 pm en su domicilio en Temoac, Morelos.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que el atentado fue directo, por lo que la línea de investigación será feminicidio.

Por otra parte, el gobierno de Morelos externó las condolencias sobre el asesinato de Sandra Rosa Camacho, argumentando que no habría impunidad contra los culpables.

Comunicado del gobierno de Morelos sobre el asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores. (@GobiernoEstadodeMorelos)

Sin embargo, el asesinato de Sandra Rosa Camacho está reviviendo que en 2025 le pidió a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, protección, asegurando que temía por su vida.

En la asistencia que González Saravia tuvo en Temoac, Sandra Rosa Camacho le externó el cobro de piso a comerciantes y población en general, acusando que se trataban de allegado del presidente municipal, Valentin Lavin Romero.

Ante ello, Sandra Rosa Camacho pidió que la Guardia Nacional (GN) los asistiera en el municipio, debido a las extorsiones y las consecuencias a no acceder al pago o bien, “levantar la voz”.

Sin embargo, se desconoce si el gobierno de Morelos sí dio la presencia de GN en Temoac.