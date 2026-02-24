Autoridades del estado de Morelos dieron a conocer la captura de un sujeto identificado como “El Contador”, presunto operador financiero del Cártel de La Unión Tepito.

De acuerdo con el informe, se trata de Edgar “N”, quien fue detenido tras un operativo en Cuernavaca, Morelos, y puesto a disposición de un juez por delitos relacionados a la delincuencia organizada.

Cae “El Contador”, presunto líder de la Unión Tepito

El lunes 23 de febrero, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos dio a conocer que logró la captura de Edgar “N”, alias El Contador, operador financiero para La Unión Tepito.

El secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, señaló que esto fue posible luego de un operativo realizado en una plaza comercial ubicada en la colonia La Selva, en Cuernavaca.

Precisaron que al momento de su detención, El Contador se encontraba en compañía de una mujer, identificada como Marissa “N”, alias La Contadora, quien también fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Durante el operativo, autoridades aseguraron un de lujo, modelo Mercedes Benz, en cuyo interior se localizaron:

diversas dosis de droga.

arma de fuego calibre 9 milímetros.

cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Urrutia señaló que Edgar “N” es señalado como presunto líder de la Unión Tepito, responsable de tener vínculos con una organización criminal denominada “Nuevo Imperio”.

De esta manera fue puesto a disposición de un juez, señalado por su presunta participación en los delitos de:

narcomenudeo

tráfico de droga

extorsión

préstamos ilícitos de dinero

despojo

enajenación de propiedades en diversos municipios de Morelos

Por lo anterior, el juzgador señaló que su detención se encuentra dentro de la legalidad, por lo que fue trasladado al Penal de Morelos, en donde se le dictó a Edgar “N” prisión preventiva para el avance de las investigaciones.