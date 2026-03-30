El rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca (Univac), Jorge Arizmendi García, denunció haber sido víctima de un asalto a mano armada en calles del municipio, lo cual vuelve a evidenciar la inseguridad en la capital de Morelos.

De acuerdo con el propio Jorge Arizmendi quien narró los hechos en su perfil de TikTok, el ataque ocurrió cuando fue interceptado por un sujeto a bordo de una motocicleta, mientras estaba estacionado en su camioneta.

“Hace aproximadamente cinco minutos estaba estacionado y tenía mi brazo afuera, pasan una moto y me pone una pistola en la cabeza y me quita un reloj de buena gama” Jorge Arizmendi

Rector de Univac denuncia asalto a mano armada en Cuernavaca

Jorge Arizmendi, rector de la Univac, denunció un asalto a mano armada en Cuernavaca mientras se encontraba estacionado dentro de su camioneta, relatando los hechos en un video en su cuenta de TikTok.

“¿En manos de quién estamos? ¿Qué nos está pasando? ¿Quién nos cuida?” Jorge Arizmendi

De cuerdo con el rector, el asaltante lo amagó con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias, específicamente de un reloj de “buena gama” y, posteriormente, se dio a la fuga.

“Pasó la patrulla en sentido contrario de la moto que se estacionó a mi lado para poder despejarme de mi reloj. Mal, mal Cuernavaca y mal Morelos”. Jorge Arizmendi

El rector señaló públicamente lo ocurrido y alertó sobre la violencia que se vive en Cuernavaca, donde este tipo de delitos continúan registrándose con frecuencia.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este asalto al rector de la Univac, mientras que las autoridades no han informado avances concretos en la investigación.