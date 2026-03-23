Briss Mahalalelh Rojas, secretaria municipal en Cuautla, Morelos, agredió física y verbalmente a una ciudadana que acudió a las oficinas públicas.

El video que se hizo viral muestra a la funcionaria dentro de las instalaciones, quien saliendo de su oficina para agredir a la ciudadana.

En el material también se escucha decirle “te vuelves a reír y te parto…” además de que a la ciudadana se le escucha decir “suéltame” mientras el video se encuentra en movimiento.

Agresión de secretaria municipal de Cuautla genera indignación y es destituida

Ante la agresión y la indignación que generó el video que protagonizó Briss Mahalalelh Rojas, la mujer fue destituida como funcionaria pública.

Ello fue posible después de que la ciudadana presentó una denuncia tras las agresiones.

La Fiscalía de Morelos confirmó que hay una denuncia por los hechos.

Briss Mahalalelh Rojas, agresora de una ciudadana, tiene estudios en Derecho

En redes sociales ha causado indignación que los hechos hayan ocurrido al interior de oficinas públicas y que la agresora sea licenciada en Derecho, además de maestra en Juicios Orales.

Se sabe que Briss Mahalalelh Rojas pasó a ser secretaria municipal luego de ser contralora municipal hasta enero de 2026.