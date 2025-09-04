En redes sociales se viralizó un video de presuntos sicarios de la Unión Tepito donde presumen armas de fuego mientras se encontraban en plena fiesta de reguetón.

El video fue compartido por el periodista Carlos Jiménez, quien señaló el orgullo con el que mostraron sus armas de distintos calibres mientras bailan y cantan.

Asimismo, destacó que al menos 3 personas que se encuentran en dicha fiesta ya han sido detenidas anteriormente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

Fiesta de reguetón y armas: Supuestos sicarios de Tepito muestran pistolas en video

Un video que circula en redes sociales muestra una fiesta de reguetón donde presuntos sicarios de la Unión Tepito conviven entre música, bebidas alcohólicas y armas de fuego.

En la fiesta se puede ver tanto a hombres como mujeres con armas de diferente calibres, quienes las presumen al ver que están siendo grabados.

El video se trataría de una historia que subió uno de los presuntos sicarios, donde los asistentes apuntan sus armas, cortas y largas, hacia la cámara cuando están siendo grabados.

Incluso se puede escuchar que entre la multitud alguien grita: “un saludo para el C4”, en referencia al periodista.

Cabe señalar que en el video aparecen personas del grupo UJ40, grupo liderado por un sicario menor de edad miembro de la Unión Tepito.

ORGULLOSOS los MUGROSOS

Luciendo armas, gritando q “va pal C4”, bebiendo, bailando… así se graban y exhiben estos tipos.

Dicen ser d La U.

Al menos a 3 d ellos ya los detuvo @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX en @A_VCarranza y @TuAlcaldiaGAM pero siguen d lacras.



Les cuento #C4ENALERTA pic.twitter.com/zGk10UtOts — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 3, 2025

Presuntos sicarios de la Unión Tepito se graban en fiesta de reguetón pese a haber sido detenidos

Por otra parte, Carlos Jiménez resaltó que al menos 3 personas de las que se pueden observar en el video han sido detenidas por autoridades de la CDMX en diferentes ocasiones, e incluso ya han recibido condenas.

Según el periodista, se trató de una fiesta de la facción UJ-40, que se encuentra en disputa con la Anti Unión Tepito por zonas donde cometen delitos como:

extorsión

narcotráfico

Cabe señalar que el nombre de esta facción de la Unión Tepito hace referencia a su fundador, el menor de edad identificado como Johan N, conocido también como el “jefecito”.