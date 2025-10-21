Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero asesinado en Michoacán, tenía escoltas y camioneta blindada pero no los usó el día de sus asesinato, así lo reveló la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que que el escolta no fue requerido el día en que dejaron de tener contacto con él y el automóvil en el que fue encontrado su cuerpo era de su propiedad.

No obstante, no era el vehículo blindado en el que normalmente veían llegar a reuniones de trabajo a Bernardo Bravo.

“Él tenia algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal asignados a su acompañamiento, tuvo incluso un vehículo blindado a su disposición cerca de dos años… Su elemento de escolta o de apoyo no fue requerido para acompañarlo… el vehículo en el que lo localizan ni siquiera es como el vehículo común donde nosotros llegamos a verlo arribar a alguna mesa de trabajo…” Fany Arreola. Presidenta municipal de Apatzingán

Presidenta municipal de Apatzingán reconoce problemática añeja de limoneros y violencia

La presidenta municipal, Fanny Arreola, reconoció que este es un tema que por lo menos tiene 15 años, del cual el padre de Bernardo Bravo Manríquez, Bernardo Bravo Valencia, también fue impulsor a fin de defender al gremio limonero.

El padre de Bernardo Bravo también fue asesinado en una situación similar 10 años atrás, pues fue secuestrado, torturado y encontrado en un vehículo en un crimen atribuido a Los Viagras.

La problemática se agrava por que dijo, actualmente “no hay linea divisoria entre quienes se dedican al trabajo citrícola y quienes se dedican al crimen organizado”.

Bernardo Bravo habría sido asesinado en un lugar distinto a donde fue encontrado

Previamente, Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, coincidió en decir que el vehículo en el que fue encontrado no era el que se le había asignado, sino uno de su propiedad.

También dejó ver a Lupita Juarez, en el Heraldo Televisión, que el vehículo no tenía las características requeridas para garantizar su seguridad