Un video del exdiputado René Valencia se está viralizando, pues está causando confusión pues hay quiénes aseguran que es Alejandro Correa Gómez, el exalcalde desaparecido en Michoacán.

Bajo una equivocación total de quién se trata, se asegura que este presunto video de Alejandro Correa Gómez arremetiendo contra la presidenta Claudia Sheinbaum, lo ha llevado a ser desaparecido.

Sin embargo, pocos saben que en realidad no es Alejandro Correa Gómez sino René Valencia, de quien te compartimos los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Un video de René Valencia, diputado de Michoacán por X, lo está confundiendo con Alejandro Correa Gómez

¿Quién es René Valencia?

René Valencia Reyes, o bien, René Valencia es conocido por el ‘Robin Hood’ de Michoacán, por sus críticas a la política y su apoyo a la sociedad.

De lo que se sabe de René Valencia es que nació en Tepalcatepec, pero pronto se mudó a Morelia, Michoacán.

El hermano de René Valencia Reyes es Guillermo Valencia Reyes, el actual dirigente del PRI en Michoacán.

Memo Valencia, líder del PRI en Michoacán. (@MemoValenciaRy)

René Valencia fue diputado suplente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la mayoría relativa en Apatzingán, Michoacán en 2012, luego de cinco años de pertenecer a este partido político.

Asimismo, se denunció que habría vivido un atentado en la salida de la carretera Mil Cumbres y luego en 2020 intentaron quemar su camioneta que se encontraba estacionada afuera de su casa.

René Valencia, líder de Revolución Social en Michoacán. (Especial)

En 2024 René Valencia se destapó buscando la presidencia municipal de Morelia, Michoacán por el PRI, pero la perdió ante Alfonso Martínez Alcaráz.

¿Qué edad tiene René Valencia?

René Valencia tiene 42 años de edad, con fecha de nacimiento el 1 de junio de 1983.

¿Quién es la esposa de René Valencia?

Se desconoce quién es la esposa de René Valencia.

¿Qué signo zodiacal es René Valencia?

René Valencia es del signo zodiacal de Géminis, pues nació un 1 de junio.

¿Cuántos hijos tiene René Valencia?

René Valencia tiene dos hijas, pero se desconocen sus identidades.

¿Qué estudió René Valencia?

René Valencia es abogado por la Universidad Metropolitana de Monterrey, pero no aparece su cédula profesional en la SEP.

¿En qué ha trabajado René Valencia?

René Valencia es líder del movimiento Revolución Social Michoacán desde hace 9 años, luego de que su hermano Memo Valencia le pasó la batuta de la página que él creó.

René Valencia también ha sido diputado por el PRI en Apatzingán, Michoacán.

René Valencia, líder de Revolución Social en Michoacán. (Especial)

Un video de René Valencia, activista de Revolución Social, lo está confundiendo con Alejandro Correa Gómez

“Ya tenga los ovarios, ya no se haga”, es el video en el que René Valencia, activista de Revolución Social, se está viralizando siendo confundido con Alejandro Correa Gómez.

Después de que se informó el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, Michoacán, se informó que Alejandro Correa Gómez, exacalde de Zinapécuario había desaparecido.

Ante ello, un video de René Valencia exigiendo justicia por Carlos Manzo se viralizó, pero bajo el argumento de que supuestamente es Alejandro Correa Gómez y por ello lo desaparecieron.

En el video se ve a René Valencia exhibiendo que él votó por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero ahora se siente arrepentido de hacerlo.

Asimismo, exhorta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tener “ovarios” y esclarecer el asesinato de Carlos Manzo quien pidió seguridad tiempo atrás al gobierno.

CONOZCALO ! es Alejandro Correa Gomez,ex alcalde de Zinapecuaro asi de fuerte se quejó por el asesinato de Carlos Manzo, maldijo el dia que votó por @lopezobrador_ HOY NO APARECE. Que peligroso se esta volviendo oponerse al narco regimen de @PartidoMorenaMx. El es un carroñero? pic.twitter.com/LwOz9AC4ba — Salvador Macías 🇲🇽🇻🇪🇺🇸 (@smaciasr) November 3, 2025

Por otra parte, este recuerda a Bernardo Bravo y Homero Gómez González, dos muertes muy significativas que Michoacán ha tenido en menos de cinco años, “ya saben quiénes son, pero se hacen pendejos”.

Ante la confusión de René Valencia con el exalcalde Alejandro Correa Gómez, el creador de Movimiento Social aseguró “es una cortina de humo” que el gobierno está creando para ocultar que ellos mataron a Carlos Manzo.