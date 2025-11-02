Los familiares de Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, enviaron un mensaje a Omar García Harfuch.
Alejandro Torres Mora fue asesinado en Michoacán junto a su esposa, informó Lupe Mora, tío del fallecido.
Mensaje a Omar García Harfuch por el asesinato de Alejandro Torres Mora
Alejandro Torres Mora, el sobrino de Hipólito Mora, fue asesinado junto a su esposa en Michoacán.
De acuerdo con Lupe Mora, hermano de Hipólito Mora, para El Sol de México, la esposa de Alejandro Torres Mora también fue asesinada.
La muerte de Alejandro Torres Mora ocurrió en su casa ubicada en Buenavista, también conocida como La Ruana, a 18 kilómetros de la cabecera municipal, a las 10:00 p.m.
Tras el asesinato de Alejandro Torres Mora, Guadalupe Mora hizo un llamado a Omar García Harfuch, quien llegó a Michoacán ante el caso del homicidio de Bernardo Bravo, el cual aseguró no quedará impune.
De acuerdo con el tío de Alejandro Torres Mora, García Harfuch “nada más vino a tomarse la foto y se fue”, por lo que le exigió ver más allá de las extorsiones a limoneros en Apatzingán.
Al igual que Alejandro Torres Mora, Hipólito Mora Chávez, exlíder de autodefensa y excandidato a la gubernatura de Morelia por el Partido Encuentro Social (PES), fue emboscado y asesinado en La Ruana tras haber recibido amenazas y ataques en su casa por el crimen organizado.
Esto por reclamos y alzar la voz ante las extorsiones e inseguridad en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.