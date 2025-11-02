Los familiares de Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, enviaron un mensaje a Omar García Harfuch.

Alejandro Torres Mora fue asesinado en Michoacán junto a su esposa, informó Lupe Mora, tío del fallecido.

Mensaje a Omar García Harfuch por el asesinato de Alejandro Torres Mora

Alejandro Torres Mora, el sobrino de Hipólito Mora, fue asesinado junto a su esposa en Michoacán.

De acuerdo con Lupe Mora, hermano de Hipólito Mora, para El Sol de México, la esposa de Alejandro Torres Mora también fue asesinada.

Hipólito Mora (Fotografía Archivo / Cuartoscuro)

La muerte de Alejandro Torres Mora ocurrió en su casa ubicada en Buenavista, también conocida como La Ruana, a 18 kilómetros de la cabecera municipal, a las 10:00 p.m.

Tras el asesinato de Alejandro Torres Mora, Guadalupe Mora hizo un llamado a Omar García Harfuch, quien llegó a Michoacán ante el caso del homicidio de Bernardo Bravo, el cual aseguró no quedará impune.

De acuerdo con el tío de Alejandro Torres Mora, García Harfuch “nada más vino a tomarse la foto y se fue”, por lo que le exigió ver más allá de las extorsiones a limoneros en Apatzingán.

Omar García Harfuch (Tomada de video)

Al igual que Alejandro Torres Mora, Hipólito Mora Chávez, exlíder de autodefensa y excandidato a la gubernatura de Morelia por el Partido Encuentro Social (PES), fue emboscado y asesinado en La Ruana tras haber recibido amenazas y ataques en su casa por el crimen organizado.

Esto por reclamos y alzar la voz ante las extorsiones e inseguridad en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.