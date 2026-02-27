Matan en Mazatlán a la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa.

Rubí Patricia Gómez Tagle fue encontrada el viernes 27 de febrero en una casa ubicada en avenida Santa Rosa; servicios de emergencia confirmaron que había muerto.

Rubí Patricia Gómez Tagle fue asesinada en una casa en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado acudió al lugar donde encontraron a Rubí Gomez Tagle, quien presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo hechas con un arma punzocortante.

Trascendió que Rubí Patricia Gómez fue degollada y localizada en una casa ubicada en el Sector Infonavit Jabalíes.

Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora asesinada en Mazatlán (Facebook/Corazones unidos por una misma causa A.C.)

Autoridades abrieron una carpeta de investigación por la muerte de Rubí Patricia Gómez Tagle para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Rubí Patricia Gómez Tagle buscaba a su hijo Edgar, por lo que se unió al colectivo de madres buscadoras en 2025.

El día de la muerte de Rubí Patricia Gómez Tagle coincide con la fecha en que el colectivo acudiría a El Verde, Concordia, lugar donde se hallaron los cuerpos de los 10 mineros secuestrados el 23 de enero.

Colectivo de Madres buscadoras lamenta la muerte de Rubí Patricia Gómez Tagle (Facebook/ Colectivo de Madres buscadoras lamenta la muerte de Rubí Patricia Gómez Tagle)

Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa se pronuncia por la muerte de Rubí Gómez

Diversos colectivos de madres buscadoras lamentaron la muerte de Rubí Patricia Gómez Tagle, quien no pudo localizar a su hijo a pesar de su arduo esfuerzo.

El Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa compartió sus condolencias y lamentó la muerte de su integrante.

“Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa expresa su más profundo dolor y tristeza por el sensible fallecimiento de nuestra compañera y madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle” Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa

Rubí Gómez Tagle apoyo a otras madres buscadoras en su tarea y buscó por casi un año a su hijo Edgar López Gómez, desaparecido en Mazatlán el 29 de mayo de 2025.

El colectivo asegura que Rubí Patricia Gómez Tagle fue asesinada por ejercer su derecho a buscar a su hijo alzar la voz por quienes tienen familiares desparecidos.