Por primera vez desde que inició su sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum rompió el protocolo de un evento para atender a madres buscadoras que se manifestaban durante el acto celebrado en Coahuila.

La escena ocurrió cuando el director del IMSS, Zoé Robledo, se encontraba brindando un discurso con motivo del inicio de la construcción del Hospital Regional de Especialidades.

De un momento a otro, Claudia Sheinbaum bajó del templete para atender a un grupo de madres buscadoras que se encontraban atrás, quienes gritaban consignas de ayuda.

Claudia Sheinbaum detuvo su acto para atender a madres buscadoras que pedían su ayuda

Durante el evento en Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum caminó junto al gobernador priista, Manolo Jiménez, para atender al grupo de madres buscadoras que se encontraba en el lugar.

Aunque el audio no captó el diálogo entre Claudia Sheinbaum y las madres buscadoras, se sabe que el grupo pedía mayor financiamiento para seguir con la búsqueda de sus seres queridos.

Algunas de las buscadoras portaban pancartas que decían: “De madre a otra madre, encuentre a nuestros hijos” y “Solo busco a mi hijo”.

“Bueno, amigas y amigos, pues como decía Juan Gabriel, ahí está la diferencia, ¿no?, un gobierno que escucha a la gente, que está cerca, que resuelve sus situaciones y que actúa en consecuencia” Claudia Sheinbaum

Después de unos cuantos minutos, Claudia Sheinbaum y Manolo Jiménez regresaron a su lugar y Zoé Robledo retomó su mensaje.