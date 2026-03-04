Desde su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum confirma feminicidio en el caso de madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa.

“Corresponde a la Fiscalía de Sinaloa, pero ella me lo informó, el caso de la madre buscadora que desapareció… bueno fue asesinada en Mazatlán, porque su hijo desapareció hace unas semanas, también se catalogó como feminicidio” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reveló que videos delataron al feminicida de la buscadora Rubí Patricia y es que se le ve entrando al departamento.

Claudia Sheinbaum confirma feminicidio en el caso de madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa

Claudia Sheinbaum habló sobre el caso de Rubí Patricia, la madre buscadora asesinada en Mazatlán el pasado 27 de febrero.

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum confirmó que el crimen ha sido clasificado como feminicidio.

Claudia Sheinbaum adelantó que los videos exhibieron que el asesino de Rubí Patricia era una persona conocida de la activista.

Además de que muestran al acusado entrando al departamento donde vivía y fue localizada la víctima.

“Están los videos de la persona que entra al departamento y es una persona conocida de ella, que lamentablemente ejecuta este feminicidio” Claudia Sheinbaum

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum señaló que este caso le corresponde directamente a la Fiscalía de Sinaloa.

Pero debido a la relevancia del caso, Claudia Sheinbaum adelantó algunos detalles sobre la investigación.

“Lo informará la Fiscalía de Sinaloa, pero creo que vale la pena por haber sido un tema tan relevante” Claudia Sheinbaum

Esto es lo que se sabe sobre el feminicidio en el caso de madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa

La madre buscadora Rubí Patricia fue encontrada sin vida el viernes 27 de febrero al interior de una vivienda en la colonia Infonavit Jabalíes, en Mazatlán, Sinaloa.

Rubí Patricia era integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa A.C. luego de que comenzó a buscar a su hijo, Édgar Daniel López Gómez-Tagle, tras su desaparición el 25 de mayo de 2025.

El pasado 3 de marzo se detuvo al presunto agresor de Rubí Patricia, identificado como José Manuel, de 40 años.

La audiencia inicial para la imputación de los cargos se tiene programada para este 4 de marzo.