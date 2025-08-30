Aida Karina Juárez Jacobo, madre buscadora, fue encontrada sin vida en el estado de San Luis Potosí luego de haber sido, presuntamente, secuestrada en Zacatecas; te decimos quién era ella.

El pasado 28 de agosto fue encontrado el cuerpo sin vida de la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, quien buscaba a su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, de 26 años de edad.

Pero ¿quién es Aida Karina Juárez Jacobo? Te decimos todo lo que se sabe de la madre buscadora que fue encontrada sin vida en el estado de San Luis Potosí tras ser secuestrada.

Aida Karina Juárez Jacobo fue asesinada en San Luis Potosí (Cortesía)

¿Quién fue Aida Karina Juárez Jacobo?

Aida Karina Juárez Jacobo era miembro del colectivo “Siguiendo tu rastro con amor” en Zacatecas, estado de donde era originaria al igual que su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo.

De acuerdo con la información, Aida Karina Juárez Jacobo comenzó a buscar a su hija desde el pasado 25 de junio de 2025 en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, fecha en la que inició a buscarla.

¿Qué edad tenía Aida Karina Juárez Jacobo?

La edad de Aida Karina Juárez Jacobo no es de dominio público.

¿Qué signo zodiacal era Aida Karina Juárez Jacobo?

Dado que la fecha de nacimiento de Aida Karina Juárez Jacobo es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Aida Karina Juárez Jacobo estaba casada?

El estado civil de Aida Karina Juárez Jacobo era desconocido.

¿Aida Karina Juárez Jacobo tenía hijos?

Aida Karina Juárez Jacobo era madre de Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, quien está desparecida desde hace meses; se desconoce si la madre buscadora tenía más hijos.

¿Qué estudió Aida Karina Juárez Jacobo?

No hay información pública disponible sobre la formación académica o estudios de Aida Karina Juárez Jacobo.

¿Cuál fue la trayectoria de Aida Karina Juárez Jacobo?

Aida Karina Juárez Jacobo fue madre buscadora del colectivo “Siguiendo tu rastro con amor” en Zacatecas, sin embargo, no hay más información sobre su trayectoria.

Aida Karina Juárez Jacobo fue asesinada en San Luis Potosí (Cuartoscuro)

Aida Karina Juárez Jacobo, madre buscadora, fue secuestrada y asesinada en San Luis Potosí

De acuerdo con la información, Aida Karina Juárez Jacobo fue secuestrada el pasado 26 de agosto en la colonia Real de San Ramón, Guadalupe, luego de terminar una jornada de búsqueda.

Aida Karina Juárez Jacobo se encontraba buscando a su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo cuando fue secuestrada y dos días después, el 28 de agosto, fue localizada sin vida en Villa de Ramos, San Luis Potosí.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario del Gobierno de Zacatecas, confirmó que la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo fue encontrada sin vida y afirmó que unos de los presuntos responsables ya había sido detenido.

Los informes indican que el detenido, presuntamente responsable del secuestro y asesinato de Aida Karina Juárez Jacobo, fue puesto a disposición de la Fiscalía estatal; hasta ahora no se ha dado más información.