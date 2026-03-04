La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la captura de José Manuel “N”, de 24 años de edad, señalado como el presunto responsable del feminicidio de la madre buscadora Rubí Patricia.

Rubí Patricia fue localizada sin vida el 27 de febrero de 2026 en un domicilio de la colonia Infonavit Jabalíes, en Mazatlán, con heridas provocadas por un objeto punzocortante.

La detención de José Manuel se logró mediante trabajos de inteligencia y fue ejecutada por la Policía de Investigación y la UNESA. El caso sigue bajo investigación judicial.

De acuerdo con la FGE, la víctima, identificada como Rubí “N”, fue localizada sin vida el viernes 27 de febrero de 2026 al interior de un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Jabalíes, en el municipio de Mazatlán.

Las primeras investigaciones señalaron que la víctima de feminicidio presentaba heridas provocadas por un objeto punzocortante, lesiones que le causaron la muerte.

La Fiscalía explicó que, como resultado de los trabajos de inteligencia, análisis de información y actos de investigación realizados por el personal ministerial y de la Policía de Investigación, se solicitó y llevó a cabo la orden de aprehensión en contra de José Manuel “N”, misma que fue ejecutada por agentes estatales.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, instancia que será la encargada de definir su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley. La Fiscalía de Sinaloa reiteró que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar el cumplimiento de la justicia.