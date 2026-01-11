Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que este lunes 12 de enero de 2026 regresarán a clases 23.4 millones de alumnas y alumnos, así como 1.2 millones de docentes, tras el receso escolar de fin de año.

El retorno a las aulas se realiza conforme al calendario escolar vigente de 185 días del ciclo escolar 2025–2026, en el que 231.7 mil escuelas públicas y privadas de Educación Básica reanudan actividades en todo el país.

El secretario precisó que el regreso a clases incluye a 243.9 mil niñas y niños de educación inicial, 4.1 millones de preescolar, 12.8 millones de primaria y 6.3 millones de secundaria, distribuidos en las 32 entidades federativas.

Mario Delgado anuncia apoyos para el ciclo escolar 2026–2027

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, Mario Delgado anunció que para el ciclo escolar 2026–2027 se entregará un apoyo directo anual de 2 mil 500 pesos por cada alumno de primaria de primero a sexto grado.

El objetivo de este apoyo es que las familias puedan cubrir gastos de útiles escolares y uniformes. Para ello, las asambleas informativas se realizarán durante el mes de febrero en cada uno de los planteles públicos de este nivel educativo.

Asimismo, recordó que desde el 5 de enero de 2026, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar de la Beca Universal Rita Cetina, en beneficio de un millón 53 mil 215 estudiantes de secundarias públicas.

Las familias beneficiarias reciben mil 900 pesos bimestrales, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que integre el hogar.

El titular de la SEP subrayó que el Gobierno de México mantiene su compromiso con una educación pública incluyente y con igualdad de oportunidades, ya que estos apoyos fortalecen la economía familiar y contribuyen a la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el Sistema Educativo Nacional (SEN).

Mario Delgado detalla el regreso a clases en Educación Media Superior y Superior

Mario Delgado informó que las comunidades escolares de Educación Media Superior y Educación Superior retomaron actividades académicas desde el 5 de enero de 2026, de acuerdo con los calendarios establecidos por cada institución.

En el nivel medio superior, iniciaron clases casi 5.5 millones de estudiantes, distribuidos en 21.1 mil escuelas públicas y privadas, con el acompañamiento de 421.1 mil docentes.

En tanto, en educación superior, considerando licenciatura y posgrado, reanudaron el ciclo escolar más de 5.6 millones de alumnas y alumnos en 11.7 mil instituciones, con el apoyo de 529.2 mil docentes.

En total, más de 34.5 millones de estudiantes y casi 2.2 millones de docentes, en 264.5 mil centros educativos, retomaron actividades escolares en los tres niveles educativos. El ciclo escolar 2025–2026 concluirá el próximo 15 de julio de 2026.