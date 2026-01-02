El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que en 2026 se profundizará una reforma administrativa y digital en la Educación Media Superior, con el objetivo de mejorar la atención a las y los estudiantes, fortalecer sus aprendizajes y garantizar su permanencia en las escuelas.

El titular de la SEP destacó que durante 2025 se avanzó en la digitalización de los certificados de bachillerato, como parte del compromiso 17 sobre simplificación y digitalización de trámites, incluido en los 100 compromisos planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, informó que se revisará el Convenio Marco de Coordinación con las entidades federativas para la prestación de servicios de Educación Media Superior, el cual no ha sido actualizado desde 2009, con el fin de dar mayor certeza jurídica a la coordinación entre los ámbitos estatal y federal.

SEP actualiza reglas de registro en Educación Media Superior

Mario Delgado explicó que ya se trabaja en la actualización de todas las reglas de registro escolar del bachillerato, con el propósito de desarrollar un sistema informático nacional que permita una gestión unificada de la matrícula, los procesos de ingreso y egreso, así como la expedición de un certificado único de Educación Media Superior.

También señaló que está en marcha la actualización de los lineamientos de registro escolar y portabilidad de estudios, a fin de que las y los estudiantes puedan trasladarse entre instituciones sin que esto afecte la continuidad de su formación académica.

En el ámbito administrativo, el secretario detalló que se busca evitar la solicitud repetitiva de documentos entre autoridades federales y locales, con el objetivo de facilitar los trámites escolares y reducir cargas administrativas para las y los alumnos.

SEP busca evitar que materias reprobadas frenen la reinscripción

Entre las medidas planteadas, la SEP trabaja para eliminar el condicionamiento de la reinscripción por materias reprobadas, además de establecer mecanismos de verificación interna de documentos, suprimir la legalización de certificados estatales y agilizar la gestión escolar.

Al respecto, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, señaló que uno de los factores sistemáticos de expulsión en este nivel educativo ha sido la acumulación de materias reprobadas, debido a reglas que impedían continuar los estudios.

Entonces, la escuela se volvía, en buena medida, el gran factor de salida de las y los estudiantes. Queremos revertir esta situación y establecer un criterio nacional. Tania Rodríguez Mora

Tania Rodríguez Mora agregó que también se busca ampliar los periodos de inscripción y los plazos para la entrega de documentos, como los certificados de secundaria, ya que estos requisitos se convertían en obstáculos para la permanencia escolar.

Finalmente, subrayó la importancia de que la SEP y las autoridades educativas estatales trabajen de manera coordinada para construir una plataforma nacional de gestión y registro de la Educación Media Superior, lo que permitirá un mejor seguimiento del sistema educativo y una administración más ágil mediante el uso de nuevas tecnologías.