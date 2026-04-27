De acuerdo con el primer trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Guanajuato logró una mejora en sus índices de seguridad, gracias a las estrategias impulsadas por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

De acuerdo con la medición, Irapuato aparece entre las ciudades con menor percepción de inseguridad; sin embargo, autoridades destacaron reducciones de delitos de alto impacto en el mismo periodo del 2025.

Entre los principales descensos reportados se encuentran homicidio doloso, narcomenudeo, robo de vehículo y extorsión, lo que apunta a una mejora en materia operativa de seguridad.

Delitos de alto impacto bajan en Guanajuato durante primer trimestre de 2026

Asimismo, se registró que León ha registrado sus cifras más bajas de percepción de inseguridad desde marzo del 2020. De igual manera, Guanajuato capital logró un aumento del 10.4% de percepción de seguridad en comparación con diciembre del 2019.

Autoridades estatales señalaron que estos resultados forman parte de la estrategia CONFIA, impulsada por la gobernadora, enfocada en fortalecer las instituciones de seguridad y generar resultados sostenibles.

Además, la percepción sobre el desempeño de la policía estatal mejoró en varias ciudades, al igual que la confianza ciudadana hacia corporaciones de seguridad.

Guanajuato reduce delitos de alto impacto en 2026

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre del 2026, Guanajuato reportó disminuciones en diversos delitos de alto impacto en comparación con el mismo lapso de 2025. Entre ellos destacan:

Homicidio doloso con una reducción del 61.2%

Narcomenudeo con -56.7%

Robo de vehículo con una disminución del 20%

Extorsión con -13.4%

Robo a casa habitación con una reducción del 3.9%

No obstante, también se identificaron incrementos en violencia intrafamiliar, lesiones dolosas, robo a negocio y violación, temas que continúan bajo atención de las autoridades.

El análisis advierte que la percepción de inseguridad no depende únicamente del delito, sino también de factores urbanos como alumbrado público, baches, servicios de salud y condiciones del entorno.

Por ello, el reto para Guanajuato será mantener la reducción delictiva y traducir esos avances en mayor confianza social, con el objetivo de mantener un estado seguro y tranquilo para las familias y para los visitantes nacionales e internacionales.