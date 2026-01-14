Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete es el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), cargo para el que fue designado en octubre de 2024 durante una Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del organismo.

Su nombramiento se dio en presencia de Tania Rodríguez Mora, en representación del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, como parte de la estrategia federal para fortalecer la educación media superior técnica en México.

¿Quién es Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete?

Antes de asumir la dirección general del Conalep, Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete se desempeñó como titular del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), organismo clave en la certificación de habilidades laborales y la vinculación entre educación y sector productivo.

En octubre de 2024 fue designado director general del Conalep, con el compromiso de fortalecer la formación técnica, alinear los planes de estudio a las necesidades del mercado laboral y reducir los índices de deserción escolar en la educación media superior.

Su gestión se enmarca en la política educativa impulsada por el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete, director del Conalep desde 2024. (@Roronava/Instagram)

¿Qué edad tiene Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete?

Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete tiene alrededor de 36 años. Aunque no existe una fecha de nacimiento confirmada en fuentes oficiales, diversos medios refieren que cumple años el 29 de septiembre.

¿Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete tiene esposa?

Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete mantiene un perfil reservado en lo personal y no ha hecho declaraciones públicas sobre su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete?

Al haber nacido el 29 de septiembre, Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete es Libra, signo asociado con el equilibrio, la conciliación y la toma de decisiones ponderadas.

¿Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete tiene hijos?

El director general del Conalep no ha hecho pública información sobre hijos ni ha emitido declaraciones relacionadas con su vida familiar.

¿Qué estudió Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete?

Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete cuenta con formación académica en administración pública:

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana

Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

¿En qué ha trabajado Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete?

Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete ha desarrollado su carrera en el ámbito de la administración pública, la educación técnica y la política: