Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, lamentó la tragedia ocurrida en el municipio de Amatitán, donde una mujer murió a causa de una explosión por pirotecnia.

El gobernador expresó sus “más sinceras condolencias” y solidaridad para las familias afectadas por la explosión ocurrida durante la fiesta patronal del Señor de la Ascensión.

Pablo Lemus lamenta tragedia en Amatitán tras explosión por pirotecnia

Pablo Lemos compartió sus condolencias para las familias y amigos de los heridos por la explosión que se registró la noche del 14 de mayo en la plaza principal de Amatitán.

Asimismo, el gobernador reiteró que las personas lesionadas por la explosión ya reciben atención médica.

“Sobre el lamentable accidente ocurrido en la Plaza Principal de Amatitán, donde una persona perdió la vida a causa de una explosión durante la noche de ayer y varias más se encuentran en atención, expreso mis más sinceras condolencias y solidaridad a las familias, amistades y seres queridos de los afectados...Las personas ya están recibiendo acompañamiento médico en los hospitales de Magdalena y Tequila, a quienes les deseo una pronta recuperación” Pablo Lemus

Por otra parte, resaltó que Protección Civil del Estado de Jalisco atendió el llamado de emergencia ante la explosión que dejó al menos 24 lesionados y una mujer de 52 años de edad muerta.

Jalisco investiga explosión en Amatitán provocada por pirotecnia, señala Lemus

Por otra parte, Pablo Lemus resaltó que Protección Civil de Jalisco ya inició con las investigaciones correspondientes sobre la explosión donde una mujer murió.

Protección Civil realiza los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades, señaló el gobernador.

“Desde los primeros reportes @PCJalisco atendió el llamado y están realizando los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades” Pablo Lemus

Por su parte, Protección Civil confirmó la muerte de una mujer de 52 años producto de las lesiones generadas en la explosión, así como:

5 personas lesionadas graves

7 personas lesionadas regulares

14 personas lesionadas leves.

Luego de que se realizaran las acciones de atención y mitigación del incendio provocado por la explosión, la plaza quedó bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el seguimiento de los procesos correspondientes.