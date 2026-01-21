Tiktoker Nicholette desaparece en Culiacán, Sinaloa; conducía una Cibertruck lila.

Hombres armados interceptaron a la creadora de contenido conocida como la Nicholette.

Reportan desaparición de la tiktoker Nicholette en Culiacán

Hoy martes 20 de enero, se reportó el secuestro de la tiktoker Nicholette en Culiacán, quien era famosa por conducir su Cibertruck lila.

Los hechos ocurrieron en la plaza 11:11 que se encuentra en las calles San Esteban y Avenida Tachichilte, en la Isla Musala, Culiacán, donde Nicholette tenía una boutique.

El reporte fue realizado a la línea de emergencia del 911 a las 3:55 de la tarde.

En redes sociales, se difundió el video con el momento exacto en el que Nicholette fue interceptada por tres hombres en un Toyota Corolla, uno de ellos portaba un arma larga.

Culiacán, Sinaloa 📍



Video del secuestro de Nicole Pardo “Nicholette” en Isla Musala en Culiacán 📍



Tres jóvenes masculinos y armados con armas largas manejando un Toyota Corolla blanco responsables de levantar a “Nicholette” famosa influencer de Culiacán. pic.twitter.com/HZU2HoG6Xn — Ivan (@aic_07) January 21, 2026

Durante la grabación se aprecia a la creadora de contenido intentando subirse a su Cibertruck.

Sin embargo, pese a resistirse, la influencer fue sometida por los sujetos.

Al lugar de los hechos acudieron elementos del Ejercito Mexicano y policías del estado, quienes encontraron la Cibertruck lila abandonada.

Las autoridades confirmaron que la tiktoker Nicholette fue víctima de un “levantón” y comenzaron indagatorias sobre el caso.

Por su parte, Personal de la Dirección General de Investigación Pericial llevó a cabo trabajos de campo en el sitio de la desaparición.

El vehículo de la tiktoker Nicholette fue resguardado mientras se realizan las indagatorias correspondientes.