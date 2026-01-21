Te contamos sobre la última publicación de Nicholette antes de su desaparición en Culiacán, Sinaloa.

El martes 20 de enero de 2026 se reportó el secuestro de la tiktoker Nicholette, en Isla Musala de Culiacán, generando preocupación entre sus seguidores.

Esta es la última publicación de Nicholette antes de su desaparición en Culiacán

La última publicación de Nicholette en TikTok es un video el 2 de diciembre 2025.

En la grabación se ve a Nicholette con ropa deportiva y patines, mientras se sostiene de un tubo. Dicho clip acumula 1.5 millones de vistas.

Cabe señalar que en las últimas semanas, la influencer se había mantenido inactiva en sus cuentas de redes.

A excepción de Instagram, ya que horas antes de ser capturada, Nicholette subió una historia con la frase “Wake tf up” (Despierta de una put% vez).

En redes sociales ha sorprendido el caso de la tiktoker Nicholette, luego de que se difundiera el video con el momento exacto de su desaparición.

El clip muestra cómo la influencer fue interceptada por tres hombres en un Toyota Corolla.

Pese a que Nicholette puso resistencia e intentó subirse a su Cybertruck, los sujetos la sometieron y se la llevaron.

Historia de Nicholette (@nicholette_0521 / Instagram )

Activan ficha de búsqueda por Nicholette tras desaparecer en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la ficha de búsqueda para encontrar a la tiktoker Nicholette.

De acuerdo con la fiscalía, se considera que la integridad de Nicholette “pudiera encontrarse en riesgo”, ya que puede ser víctima de un delito.

Por ello, se solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Nicole Pardo Molina.