John Milton, conocido hipnotista, compartió cómo vivió la terrible experiencia de un asalto en Culiacán, ocurrido la tarde del 2 de septiembre en Sinaloa.

El famoso hipnotista aseguró que, tras vivir dicho asalto, ocurrido alrededor de las 16:00 horas, comprendió que nadie está preparado para ser víctima de un delito como este.

Asimismo, recordó que se encontraba en compañía de su esposa cuando varios jóvenes armados se acercaron en un auto para robarlos en una carretera de Culiacán, Sinaloa.

John Milton comparte cómo vivió el asalto en Culiacán; señala que delincuentes eran jóvenes asustados

John Milton compartió con Azucena Uresti cómo vivió el asalto en Culiacán, Sinaloa, cuando varios jóvenes armados con armas largas lo bajaron de su camioneta en medio de una carretera a las 16:00 horas del 2 de septiembre.

recordó que sus asaltantes eran jóvenes, a quienes notó asustados.

Sin embargo, realizaron varios disparos al aire y al piso para hacerlos bajar del auto.

“Fueron jóvenes, no sabemos si venían bajo los efectos de algún enervante o alcoholizados; a lo mejor se les hizo fácil, les llamó la atención el vehículo, haya sido como haya sido, no es correcto” John Milton

El hipnotista señaló que, como iba acompañado por su esposa y un amigo decidió detenerse, con la intención de que su esposa estuviera a salvo; sin embargo, en ese momento las cosas “se pusieron dantescas”.

Cuando se acercaron a su camioneta, inmediatamente los amenazaron con las armas de alto poder que portaban; durante el asalto “hubo disparos al aire, hubo disparos al piso”.

“Venía yo platicando con mi esposa, venía distraído… En ese momento un vehículo me echó las luces, utilizó el claxon óptico, me hice a un lado y en el momento en el que se acercan a nosotros, bajan los cristales, nos amagan con armas largas, rifles de alto poder, armas cortas, escuadras" John Milton

Asimismo, resaltó que “ellos, desesperados, porque se veían asustados. Creo que se equivocaron pero no podían echarse para atrás”.

Por otra parte, reconoció el trabajo de las autoridades y reconoció a la ciudadanía, pues la camioneta fue recuperada el mismo día, alrededor de las 10:00 horas.

Ahora deberá de seguir los procesos necesarios para recuperar su vehículo que se encuentra asegurado por la fiscalía del estado.

Asaltan a John Milton en carretera de Culiacán

John Milton, conocido hopnotista, fue asaltado en la carretera Culiacán El Dorado, cuando se dirigía hacia Nayarit con motivo de una gira de trabajo.

El mismo hipnotista confirmó el asalto en sus redes sociales, donde pidió a los asaltantes que le regresaran sus documentos importantes, como su pasaporte y visa, que se encontraban en la camioneta robada.

Tras la recperación de su camioneta, las autoridades lograron devolverle dichos documentos; reportó que solo no encontró un reloj y un cinturón que llevaba dentro del vehículo.