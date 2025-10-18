La noche del jueves 16 de octubre, en Sinaloa, fueron hallados restos humanos en las inmediaciones del campo de beisbol de Aguacaliente de Gárate, en el municipio de Concordia.

Sinaloa cumplió un año de violencia desatada en lo que se denomina como una guerra civil entre Mayos y Chapitos que ha dejado más de mil muertos, así como la inseguridad que impera en Culiacán.

Esto se observa en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que coloca a Culiacán como la ciudad más insegura en todo México.

Hallan restos humanos en campo de beisbol de Aguacaliente de Gárate, municipio de Concordia

La inseguridad en Culiacán se extiende a otras regiones, como la comunidad de Aguacaliente de Gárate, en el municipio de Concordia en donde hallaron restos humanos de tres personas en campo de beisbol.

Acorde con lo señalado por medios locales, los restos humanos serían tres cabezas, que fueron encontradas por vecinos de Aguacaliente de Gárate que pasaban por el campo de beisbol.

El hallazgo se reportó a la policía del municipio de Concordia y a las inmediaciones del campo de beisbol arribaron elementos del Ejército y peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Se desconoce el paradero del resto de los cuerpos, su identidad o el estado de las cabezas encontradas en el municipio de Concordia; sin embargo, ya fueron trasladadas al Servicio Médico Forense de Culiacán.

Hallan restos humanos en campo de béisbol del municipio de Concordia, Sinaloa (La Marea Informativa vía Facebook)

De momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) no se ha pronunciado respecto a los restos humanos encontrados en el campo de beisbol de Aguacaliente de Gárate.