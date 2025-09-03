John Milton, hipnotista nacido en Chile, reportó este martes 2 de septiembre que fue víctima de un robo en una importante carretera de Sinaloa y pidió que le regresen sus pertenencias; te decimos quién era él.

A través de redes sociales, el hipnotista John Milton dijo que un grupo de sujetos lo despojaron de su vehículo, donde se encontraban sus pertenencias, entre ellas, su visa y su pasaporte, que estaba próximo ocupar.

Pero ¿quién es John Milton? Te decimos todo lo que se sabe del hipnotista nacido en Chile que denunció haber sido asaltado en un carreta en el estado de Sinaloa y que pide le regresen sus pertenencias.

¿Quién es John Milton?

El hipnotista John Milton, cuyo nombre completo es John Milton Motta Peligrinetti, nació en Santiago de Chile y se trasladó a México con su familia cuando apenas era un bebé de entre los 6 y 8 meses de edad.

¿Qué edad tiene John Milton?

John Milton tiene 55 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es John Milton?

Dado que John Milton nació el 9 de diciembre de 1969, su signo zodiacal es Sagitario.

¿John Milton está casado?

John Milton sí está casado, pero su nombre no es de dominio público.

¿John Milton tiene hijos?

De acuerdo con la información, John Milton tiene dos hijas.

¿Qué estudió John Milton?

Fuentes indican que John Milton estudió Administración de Empresas en la Universidad Panamericana y, posteriormente, obtuvo varios títulos como:

Maestría en Hipnoterapia clínica

Maestría en Programación neurolingüística

Doctorado en Hipnosis clínica aplicada

¿Cuál es la trayectoria de John Milton?

John Milton es reconocido como el “Caballero de la Hipnosis”, pues ha desarrollado un método de hipnosis que, según él, interviene en el subconsciente para cambiar hábitos y conductas.

De acuerdo con la información, John Milton, nacido en Chile, lleva más de 30 años como hipnotista, ofreciendo espectáculos y terapias, tanto presenciales como en línea.

El hipnotista John Milton recibió este año un reconocimiento simbólico de la Academia Internacional de Ciencia, Arte, Cultura y Educación (AICACE) en la ciudad de Guadalajara.

John Milton, hipnotista nacido en Chile, sufrió un robo en Sinaloa

John Milton, el famoso hipnotista nacido en Chile, sufrió un asalto este martes 2 de septiembre mientras circulaba en su camioneta por la carretera Culiacán–Eldorado, en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con la información, John Milton se dirigía a Nayarit con motivo de una gira de trabajo cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le robaron su camioneta con todas sus pertenencias dentro.

Aunque se divulgó que John Milton había sufrido una herida de bala, el hipnotista desmintió este hecho hizo un llamado a los asaltantes para que le regresen sus identificaciones como pasaporte y visa que estaban en su camioneta.