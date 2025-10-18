Autoridades de Sinaloa lograron la detención en Culiacán de 4 implicados en el homicidio de 2 elementos de tránsito, y entre los asegurados está Edgar Zamudio, un ex jugador de Tigres.

El viernes 17 de octubre, 2 agentes de la policía de tránsito del municipio de Culiacán, fueron asesinados a balazos por un grupo de sujetos armados sobre el Bulevar Campo Barbaco.

Edgar Zamudio, ex jugador de Tigres, fue detenido por el asesinato de 2 policías de tránsito

Debido a su participación en el homicidio de 2 policías de tránsito que realizaban labores de vialidad, Edgar Zamudio, un ex jugador de Tigres, fue detenido en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fue la tarde del 17 de octubre de 2025 cuando 4 sujetos armados atacaron a balazos a los elementos de nombres Luis Alberto Morán e Iris Irene Félix Acosta.

Tras el ataque armado que se ejecutó sobre la avenida Obregón y el boulevard Leyva Solano y que terminó con la vida de los uniformados, los implicados en la agresión huyeron del sitio.

Sin embargo, minutos después fuerzas federales y agentes estatales, ubicaron y detuvieron a los 4 civiles armados que participaron en el homicidio de los elementos de tránsito municipales.

Entre los asegurados destaca Edgar Zamudio Rosales, un joven ex jugador de Tigres en categorías juveniles quien ya no está en activo a pesar de su corta edad.

¿Quién es Edgar Zamudio? El ex jugador de Tigres fue detenido en Culiacán acusado de homicidio

Edgar Zamudio Rosales, ex jugador de Tigres, fue detenido en Culiacán debido a que se le acusa de participar en el homicidio de 2 elementos de la policía de tránsito municipal.

Cabe destacar que los registros oficiales sobre Edgar Zamudio, de 23 años de edad y originario de Culiacán, colgó los botines en el 2019 tras un paso efímero en categorías juveniles.

Al respecto, la información establece que el ex jugador de Tigres participó en los equipos Sub 15 y Sub 17 durante el periodo comprendido de 2017 a 2019.

A lo largo de ese tiempo, Edgar Zamudio, quien jugaba como mediocampista, disputó 19 partidos y anotó varios goles, no obstante el juvenil se retiró sin lograr debutar en primera división.