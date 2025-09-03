La organización del Palenque Culiacán 2025 reveló los motivos por las que se canceló este evento en la capital del estado de Sinaloa.

Por medio de un comunicado, el Palenque Culiacán explicó que la cancelación se dio a causa del contexto de violencia que atraviesa la ciudad y el estado de Sinaloa.

Cabe recordar que la espiral de violencia en Culiacán persiste tras la detención por parte de autoridades de Estados Unidos de Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, quien se confesó culpable de narcotráfico en dicho país; sin embargo, el Gobierno de México sigue exigiendo una explicación por este acto “completamente irregular”.

Culiacán, Sinaloa (Cortesía)

Palenque de Culiacán 2025 es cancelado para salvaguardar integridad de los asistentes

Hoy miércoles 3 de septiembre, la organización del Palenque Culiacán 2025 informó que el evento fue cancelado para salvaguardar la integridad de los asistentes, a causa del contexto de violencia que se vive en la ciudad y el estado de Sinaloa.

Dado lo anterior y en coordinación con la Feria Ganadera, agencias de los artistas, mánagers y dependencias gubernamentales, la organización del evento llegó a la conclusión de no llevar a cabo las festividades del Palenque Culiacán 2025, pese a la respuesta positiva del público en ediciones anteriores.

“Nuestro principal compromiso, como siempre, es salvaguardar la integridad de todos nuestros asistentes, así como de las personas que hacen posible la realización de esta celebración tan significativa para nuestra región”, se explicó en el comunicado.

Palenque de Culiacán 2025 anuncia reembolsos de boletos

En el marco de la cancelación del Palenque Culiacán 2025, la organización del evento también anuncio reembolsos por los boletos adquiridos para dichas festividades en 2024.

En esa relación de ideas, se informó que se establecerá un proceso de devolución que se llevará a cabo lo más pronto posible "de manera sencilla y eficiente", a fin de minimizar cualquier inconveniente.

En este sentido, la organización de Palenque Culiacán precisó que los detalles del proceso serán publicados a través de sus redes sociales oficiales en los próximos días.

“Esperemos que pronto cambie esta situación para poder llevar a cabo conciertos y festividades, siempre salvaguardando la seguridad de todos”, concluyó el comunicado.