El secretario de seguridad de Culiacán, Sinaloa, el coronel Alejandro Bravo Martínez, sufrió un atentado la noche del 2 de agosto.

De acuerdo con los reportes, el funcionario circulaba por la colonia Lomas de Guadalupe cuando arrojaron objetos para pinchar conocidos como ponchallantas.

Sin embargo, no sé reportó ningún herido o lesionado.

Lanzan ponchallantas contra camioneta de Alejandro Bravo, secretario de seguridad de Culiacán

El coronel Alejandro Bravo circulaba con su camioneta, una suburban blindada, por la colonia Lomas de Guadalupe, cuando fue blanco de un ataque.

Mientas avanzaba por la intersección de Ciudades Hermanas y Doctor Ruperto L. Paliza, pasó sobre objetos ponchallantas.

El vehículo del secretario de seguridad de Culiacán, quien se desplazaba junto con sus escoltas, sufrió daños en las 4 llantas, sin embargo, no se reportaron lesionados.

Operativo de seguridad resguarda a secretario de seguridad de Culiacán Alejandro Bravo; no hay detenidos

Luego del atentado, la secretaría de seguridad de Culliaácn, a cargo de Alejandro Bravo, montó un operativo para resguardar la funcionario.

Asimismo, una grúa acudió para remolcar y resguardar el vehículo blindado del secretario que fue el blanco del atentado ocurrido la noche del 2 de septiembre.

De acuerdo con los reportes, los responsables del atentado lograron darse a la fuga; no hay ningún detenido.

Las autoridades no han dado detalles de lo ocurrido; sin embargo se dio a conocer que el atentado se registró alrededor de las 21:30 horas.

El convoy en el que circulaba con su escolta personal fue atacada por hombres desconocidos quienes arrojaron de manera intencional los artefactos conocidos como ponchallantas.

Asimismo, medios locales señalaron que se trató de objetos con puntas de acero de fabricación artesanal con las que lograron que la camioneta blindada se detuviera.

Se desconoce las razones por las que atentaron contra la seguridad del secretario, el coronel Alejandro Bravo