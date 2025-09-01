En el marco de violencia que persiste en Culiacán, Sinaloa, hoy lunes 1 de septiembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó el aseguramiento de 37 armas y sustancias químicas.

En este operativo participaron tanto elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), como integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según informó Omar García Harfuch en su cuenta de X.

Cabe recordar que la espiral de violencia en Culiacán persiste tras la detención por parte de autoridades de Estados Unidos de Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, quien se confesó culpable de narcotráfico en dicho país; sin embargo, el Gobierno de México sigue exigiendo una explicación por este acto “completamente irregular”.

Culiacán, Sinaloa (Cortesía)

Culiacán, Sinaloa: Omar García Harfuch confirma aseguramiento de 37 armas, 150 kilos y 80 litros con sustancias químicas

Hoy 1 de septiembre, Omar García Harfuch informó sobre un aseguramiento de armas y sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa, luego de un cateo en un inmueble de dicha ciudad.

Puntualmente, el secretario federal informó que elementos de la FGR y de la Sedena aseguraron:

37 armas de fuego

Cargadores

Cartuchos

150 kilos y 80 litros con sustancias químicas

Y equipo táctico

Culiacán, Sinaloa: Ataques simultáneos en hospitales dejan 2 muertos

Ayer domingo 31 de agosto, un par de ataques simultáneos en un hospital pública y otro privado de Culiacán, Sinaloa dejó un saldo de 2 muertos, según informaron fuentes oficiales.

Los ataques ocurrieron después de las 14:00 horas en el Hospital General Nuevo de Culiacán, y en una clínica particular ubicada en la calle Vicente Guerrero, en el centro de Culiacán.

En el primer caso, un hombre vestido de blanco ingresó al tercer piso del hospital para asesinar a un paciente, mientras que en la otra agresión un paciente de 20 años de edad fue asesinado en un ataque directo, según el reporte de los medios.

Dado lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informaron que la situación fue atendida por las autoridades del Grupo Interinstitucional.

Culiacán, Sinaloa: síndico de Aguaruto fue secuestrado

También ayer 31 de agosto, al poniente de Culiacán, Sinaloa, el síndico de Aguaruto, José Ramiro García Oceguera, fue secuestrado cuando se encontraba en un establecimiento de cocos y mariscos de su propiedad.

Los hechos ocurrieron a las 17:00 horas en la marisquería El Pirata, sobre el bulevar principal de Aguaruto, donde un grupo de sujetos armados se llevó al funcionario a bordo de un vehículo sin placas, situación que fue confirmada por el Ayuntamiento de Culiacán en un comunicado.

Dado lo anterior, elementos del Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo para dar con el paradero de José Ramiro García Oceguera, en tanto que la familia del síndico fue acompañada por personal de la la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipa para presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).