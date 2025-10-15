En menos de 48 horas, varias viviendas del residencial Colinas de San Miguel han sido vandalizadas e incendiadas, lo que ha generado alarma entre los vecinos de esta zona exclusiva de Culiacán.

De acuerdo con reportes locales, al menos dos casas fueron quemadas en las últimas horas, sumando ya cuatro viviendas vandalizadas en distintos puntos de Culiacán. Las autoridades estatales y municipales mantienen un operativo de seguridad para investigar los hechos y determinar si los ataques están relacionados entre sí.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, aunque los daños materiales son considerables. Los habitantes del fraccionamiento han pedido mayor vigilancia ante el incremento de incidentes violentos que se han registrado en la zona en los últimos días.

Vecinos de Colinas de San Miguel viven con miedo tras incendios de viviendas en Culiacán (Especial)

Queman casas en la zona de Colinas de San Miguel en menos de 48 horas

Dos viviendas fueron quemadas en el fraccionamiento residencial Colinas de San Miguel, sumando un total de cuatro inmuebles vandalizados en menos de 48 horas en distintas zonas de Culiacán.

Los incendios ocurrieron alrededor de las 06:30 horas de este miércoles 15 de octubre, en las calles Cerro de Tule y esquina De los Frailes, donde los vecinos alertaron a los servicios de emergencia. Elementos del Cuerpo de Bomberos, Ejército Mexicano y policías municipales acudieron de inmediato al lugar.

Según los reportes, los responsables habrían causado daños intencionales: derribaron la puerta principal de una residencia y prendieron fuego al área del recibidor, mientras que en la casa contigua tumbaron el portón de la cochera y quemaron una camioneta Ford Explorer roja.

Estas acciones podrían estar relacionadas con los incendios ocurridos el martes 14 de octubre en el fraccionamiento Portalegre, elevando a cuatro el número de viviendas afectadas por incendios presuntamente intencionales en menos de dos días.

Hasta el momento, las autoridades de Culiacán no han confirmado detenciones; las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con los responsables.