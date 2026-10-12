La Comisión de Primeros Auxilios de Asambleas Populares de la Zona Metropolitana de Guadalajara difundió una lista preliminar con 51 posibles detenidos tras la protesta por la crisis de agua.

La agrupación señaló que desconoce el paradero de varias personas y calificó las detenciones como arbitrarias, además de exigir su inmediata liberación y aparición.

La movilización ocurrió frente a Casa Jalisco, donde habitantes de la zona metropolitana exigieron agua limpia, abastecimiento adecuado y protección para la salud.

Presuntos detenidos tras marcha por agua en Guadalajara (Redes sociales)

¿Quiénes son los posibles detenidos tras marcha en Guadalajara?

La comisión difundió los siguientes nombres, aunque aclaró que se trata de un reporte preliminar y que Alejandra Rivas Martínez permanece pendiente de confirmación:

María Fernanda Sedano Fonseca

Marisol López Díaz

Adriana Gabriela Arreola Dueñas

Eduardo Daniel Ramírez Silva

Ricardo Ramírez Silva

Adriana María Emilia Aceves Arreola

Melina Martínez

Shally Yenelli Jimon Cervantes

Alejandra Rivas Martínez

Fernanda Mayte Jiménez Iñiguez

Verónica Santiago Correa

Jorge Ignacio Luna Bernal

Fernando Álvarez

David Isaac Hernández

Daniel Alejando Jiménez Alcalá

Iván García Becerra

Mariana Jovel Mora

Lilia Azucena García Ramos

Gustavo San Juan

Miguel Maximiliano Hernández Montiel

José (sin apellido en el listado)

Leonardo Martínez Núñez

Dulce Amador

Maya Shankti Montes Puente

Karla Verónica Gómez Cota

Paulina Alejandra Valenzuela Plaza

Axel Vega

Íker Rivaldo Camargo

Carlos Delgadillo Miranda

Juan Darío Muñoz Nava

Daniel Delgadillo Miranda

Daniela Álvarez Zepeda

Wendy Danae Arellano Bañuelos

Alejandro Salas

Hania Montserrat García Vélez

Alan Daniel Álvarez Castro

Hilda García

Laura Montserrat Castro

Patricia González Villaseñor

Joselin del Cielo Dueñas

Alma Rosa Vélez

Aranza Sabina Hidalgo Sánchez

Martín Bejarano

Alexis Guzmán Ríos

Iván Becerra Arce

Teodoro Jesús Torres Valdez

Israel Rosas

Iván Octavio Salazar

Luis Fernando Alcaraz

Miguel Ángel Jiménez Anguiano

Samuel Morales Navarro

Luis Antonio Palacios Vázquez

La comisión indicó que algunas personas estarían detenidas en la Fiscalía del Estado, aunque no proporcionó información individual sobre su situación jurídica.

El llamado de la agrupación fue difundido después de la movilización ciudadana, en la que habitantes reclamaron soluciones ante problemas relacionados con suministro y calidad del agua.

¿Qué dijo la Universidad de Guadalajara sobre las detenciones de sus estudiantes?

La Universidad de Guadalajara (UdeG) también pidió esclarecer lo ocurrido y reportó la detención de tres estudiantes, entre ellos dos pertenecientes al CUAAD.

La institución reconoció la preocupación expresada durante la protesta y señaló que las demandas ciudadanas relacionadas con el agua deben ser escuchadas y atendidas responsablemente.

Desde que conoció las detenciones, la UdeG informó que estableció comunicación con las autoridades para conocer la situación de sus estudiantes.

La universidad indicó que sus gestiones buscan garantizar la integridad de las personas detenidas y concretar su liberación, además de mantener seguimiento puntual.

La UdeG no precisó los nombres de los estudiantes ni proporcionó información sobre su situación jurídica, mientras continúa el seguimiento ante las autoridades correspondientes.

La institución reiteró que mantendrá sus capacidades científicas y técnicas disponibles para contribuir en la búsqueda de soluciones de fondo sobre el abastecimiento de agua.

El caso mantiene abiertas las exigencias para esclarecer lo ocurrido durante la manifestación y determinar la situación de las personas señaladas como posibles detenidas.