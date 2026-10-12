La Comisión de Primeros Auxilios de Asambleas Populares de la Zona Metropolitana de Guadalajara difundió una lista preliminar con 51 posibles detenidos tras la protesta por la crisis de agua.
La agrupación señaló que desconoce el paradero de varias personas y calificó las detenciones como arbitrarias, además de exigir su inmediata liberación y aparición.
La movilización ocurrió frente a Casa Jalisco, donde habitantes de la zona metropolitana exigieron agua limpia, abastecimiento adecuado y protección para la salud.
¿Quiénes son los posibles detenidos tras marcha en Guadalajara?
La comisión difundió los siguientes nombres, aunque aclaró que se trata de un reporte preliminar y que Alejandra Rivas Martínez permanece pendiente de confirmación:
- María Fernanda Sedano Fonseca
- Marisol López Díaz
- Adriana Gabriela Arreola Dueñas
- Eduardo Daniel Ramírez Silva
- Ricardo Ramírez Silva
- Adriana María Emilia Aceves Arreola
- Melina Martínez
- Shally Yenelli Jimon Cervantes
- Alejandra Rivas Martínez
- Fernanda Mayte Jiménez Iñiguez
- Verónica Santiago Correa
- Jorge Ignacio Luna Bernal
- Fernando Álvarez
- David Isaac Hernández
- Daniel Alejando Jiménez Alcalá
- Iván García Becerra
- Mariana Jovel Mora
- Lilia Azucena García Ramos
- Gustavo San Juan
- Miguel Maximiliano Hernández Montiel
- José (sin apellido en el listado)
- Leonardo Martínez Núñez
- Dulce Amador
- Maya Shankti Montes Puente
- Karla Verónica Gómez Cota
- Paulina Alejandra Valenzuela Plaza
- Axel Vega
- Íker Rivaldo Camargo
- Carlos Delgadillo Miranda
- Juan Darío Muñoz Nava
- Daniel Delgadillo Miranda
- Daniela Álvarez Zepeda
- Wendy Danae Arellano Bañuelos
- Alejandro Salas
- Hania Montserrat García Vélez
- Alan Daniel Álvarez Castro
- Hilda García
- Laura Montserrat Castro
- Patricia González Villaseñor
- Joselin del Cielo Dueñas
- Alma Rosa Vélez
- Aranza Sabina Hidalgo Sánchez
- Martín Bejarano
- Alexis Guzmán Ríos
- Iván Becerra Arce
- Teodoro Jesús Torres Valdez
- Israel Rosas
- Iván Octavio Salazar
- Luis Fernando Alcaraz
- Miguel Ángel Jiménez Anguiano
- Samuel Morales Navarro
- Luis Antonio Palacios Vázquez
La comisión indicó que algunas personas estarían detenidas en la Fiscalía del Estado, aunque no proporcionó información individual sobre su situación jurídica.
El llamado de la agrupación fue difundido después de la movilización ciudadana, en la que habitantes reclamaron soluciones ante problemas relacionados con suministro y calidad del agua.
¿Qué dijo la Universidad de Guadalajara sobre las detenciones de sus estudiantes?
La Universidad de Guadalajara (UdeG) también pidió esclarecer lo ocurrido y reportó la detención de tres estudiantes, entre ellos dos pertenecientes al CUAAD.
La institución reconoció la preocupación expresada durante la protesta y señaló que las demandas ciudadanas relacionadas con el agua deben ser escuchadas y atendidas responsablemente.
Desde que conoció las detenciones, la UdeG informó que estableció comunicación con las autoridades para conocer la situación de sus estudiantes.
La universidad indicó que sus gestiones buscan garantizar la integridad de las personas detenidas y concretar su liberación, además de mantener seguimiento puntual.
La UdeG no precisó los nombres de los estudiantes ni proporcionó información sobre su situación jurídica, mientras continúa el seguimiento ante las autoridades correspondientes.
La institución reiteró que mantendrá sus capacidades científicas y técnicas disponibles para contribuir en la búsqueda de soluciones de fondo sobre el abastecimiento de agua.
El caso mantiene abiertas las exigencias para esclarecer lo ocurrido durante la manifestación y determinar la situación de las personas señaladas como posibles detenidas.