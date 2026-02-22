Este domingo 22 de febrero, en Jalisco se reportan actos de violencia como bloqueos por un enfrentamiento de autoridades federales y criminales, acciones que son confirmadas por el gobernador Pablo Lemus y Gabinete de Seguridad federal.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, y el Gabinete de Seguridad federal informan sobre la violencia en el estado.

Así como de las medidas preventivas y de seguridad que están tomando para proteger a la población tras un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona, así como en otros puntos de Jalisco.

Nota en desarrollo, en breve más información...