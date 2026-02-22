A través de un comunicado, el Aeropuerto de Guadalajara dio a conocer que sus operaciones se mantienen con normalidad, sin percances tras reportes de la muerte de “El Mencho”.

Asimismo, el Aeropuerto de Guadalajara señaló que tanto la Guardia Nacional como la Secretaria de Defensa Nacional se encuentran resguardando las instalaciones, ante posibles incidentes relacionados con “El Mencho”.

Comunicado Aeropuerto de Guadalajara (@Aeropuerto_GDL)

Aeropuerto de Guadalajara señala que no ha habido incidentes en sus instalaciones

El comunicado del Aeropuerto de Guadalajara informa que hasta el momento se mantienen en operaciones, sin que la situación relacionada a “El Mencho” haya afectado su trabajo interno.

Asimismo, el Aeropuerto de Guadalajara aclara que no ha habido incidentes ni dentro ni fuera de sus instalaciones, por lo que los pasajeros pueden estar seguros para realizar sus viajes sin problema.

Afirmando que los reportes no oficiales en redes sociales se deben más bien al miedo colectivo por la situación de “El Mencho”, más que a algo que se esté dando en este momento dentro de la terminal aérea.

Instando a pasajeros y usuarios a mantener la calma, además de estar al pendiente de cualquier aviso por una vía oficial, además de atender las indicaciones del personal dentro de las instalaciones.

Volaris cancela vuelos al Aeropuerto Internacional de Vallarta

Si bien el Aeropuerto de Guadalajara se mantiene operando hasta el momento, el Aeropuerto Internacional de Vallarta ya registró sus primeras afectaciones por incidentes relacionados a “El Mencho”.

Volaris anunció que todos los vuelos al Aeropuerto Internacional de Vallarta de este 22 de febrero han sido cancelados, tanto llegadas como salidas; pidiendo a usuarios se mantengan al pendiente de próximos informes.

Comunicado Volaris (Especial)

Previo a esto, Volaris había señalado que debido a los bloqueos derivados por la muerte de “El Mencho”, las operaciones podrían sufrir alguna afectación en el transcurso de este día.