Hoy domingo 22 de febrero reportaron una jornada violenta en Jalisco, lo que dejó una fuga de reos en el penal de Ixtapa, Puerto Vallarta.

De acuerdo con información preliminar, estos ataques en Jalisco ocurrieron por el reporte de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los puntos de Jalisco donde también se reportaron bloqueos, balaceras y ataques son:

Tapalpa

El salto

Zapopan

Guadalajara

Tonalá

Puerto Vallarta

Fuga de reos en Ixtapa, Puerto Vallarta; reportan muertes de dos custodios y atención de Sedena

Información preliminar de la fuga de reos de Ixtapa, Puerto Vallarta da a conocer que al menos hay dos custodios muertos, aunque aún no ha podido ser confirmada este entredicho del todo.

Dan a conocer además que un número indeterminado de reos de este penal de Ixtapa se fugó, después de la irrupción de hombres armados.

Mientras que en redes sociales circulan videos de una parte de el penal de Ixtapa en llamas.

A su vez, reportan que la Sedena acudió al penal de Ixtapa de Puerto Vallarta para controlar la situación.

🚨 Se registra una fuga de reos en el penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta. Al lugar ya arribó el Ejército Mexicano.



pic.twitter.com/eV0MzQk1kD — Azucena Uresti (@azucenau) February 22, 2026

Ayuntamiento de Puerto Vallarta emite recomendaciones de Seguridad tras jornada violenta

Por estos hechos violentos desatados tras la confirmación de la muerte de El Mencho, líder CJNG, el ayuntamiento de Puerto Vallarta emitieron una serie de recomendaciones de seguridad como:

Suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos el día lunes 23 de febrero en el municipio, orden emitida por el Gobierno estatal de Jalisco

Cierre temporal de comercios, prestadores de servicios turísticos, comerciantes, y restaurantes

Además las autoridades del ayuntamiento de Puerto Vallarta pidieron a la población mantenerse informada por los canales oficiales para evitar desinformación.

Aunque por el momento el ayuntamiento de Puerto Vallarta no se ha pronunciado por esta fuga de reos en el penal de Ixtapa.