La tarde del martes 19 de agosto, Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, fue asesinado durante un ataque armado que se indica, ocurrió en calles del municipio de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con lo indicado en los reportes que han emitido algunos medios locales, se trató de un ataque directo en contra del vocalista de Enigma Norteño mientras estaba a bordo de su auto al interior de una pensión.

De la misma forma, los reportes preliminares sobre lo ocurrido que se han difundido establecen que Ernesto Barajas fue asesinado junto a otra persona en el inmueble de ubicado en la colonia Arenales Tapatíos.

En un ataque armado que se afirma, se ejecutó de forma directa en inmediaciones de la colonia Arenales Tapatíos, en Guadalajara, fue asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño.

Además, se expone que la agresión que terminó con la vida de las dos personas dentro de la pensión de autos, fue cometida por dos sujetos de los que se afirma, viajaban a bordo de una motocicleta.

Cabe destacar que en el mes de julio de 2023, el músico fue amenazado previo a que se presentara con su agrupación en La Feria Rosarito, Baja California, debido a que apareció una narcomanta en su contra.

El mensaje intimidatorio que apareció previo al concierto que Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, ofrecería en el evento, estaba firmado por el grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En él, se le advirtió que no debería presentarse en el estado de Baja California, pues en dicha entidad no contaba con protección de “las hermanas Aquiles y Rana”, debido a que “la Baja tiene dueño”.

Incluso, en la narcomanta por la que se determinó cancelar el concierto de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, se le advertía al músico que en Baja California no cantaría corridos de su “bandera”.

