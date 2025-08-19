¿Quién era Ernesto Barajas? Se trata del vocalista de Enigma Norteño que fue asesinado en Guadalajara, Jalisco, durante un ataque armado directo ejecutado la tarde del martes 19 de agosto.

La información que se difundió sobre los hechos, refiere que el músico fue víctima de un ataque a balazos mientras se encontraba a bordo de su camioneta, en una pensión de vehículos en la colonia Arenales Tapatíos.

Pero, ¿quién era Ernesto Barajas? Te contamos los siguientes detalles sobre el vocalista de Enigma Norteño que fue asesinado en un ataque directo perpetrado en Guadalajara, Jalisco:

¿Quién era Ernesto Barajas?

¿Qué edad tiene Ernesto Barajas?

¿Quién es la esposa de Ernesto Barajas?

¿Qué signo zodiacal es Ernesto Barajas?

¿Cuántos hijos dejó Ernesto Barajas?

¿Qué estudió Ernesto Barajas?

¿En qué trabajó Ernesto Barajas?

Matan a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño (Michelle Rojas / SDPnoticias)

¿Quién era Ernesto Barajas?

Ernesto Barajas fue el vocalista, bajista y fundador de Enigma Norteño, agrupación sinaloense que destacó por sus corridos, especialmente narcocorridos, con fuerte presencia en México y Estados Unidos.

Además de músico, Ernesto Barajas dirigía la producción del grupo, componía por encargo, cobraba por tema y validaba letras con intermediarios, según entrevistas concedidas en medios especializados.

Su estilo narrativo, centrado en personajes del crimen organizado, lo colocó en el centro de la polémica, debido a que enfrentó amenazas directas desde julio de 2023, incluyendo narcomantas en el estado de Baja California.

Amenaza contra Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño (Especial )

La tarde del 19 de agosto de 2025, Ernesto Barajas fue asesinado en Guadalajara, Jalisco, dentro de una pensión de autos junto a otro hombre, mientras una mujer que los acompañaba resultó herida en el ataque.

Sobre lo ocurrido, se informó que los agresores llegaron en motocicleta, dispararon sin mediar palabra, huyeron del lugar y hasta el momento ninguna organización se ha adjudicado el crimen, según reportes oficiales.

Cabe destacar que previamente, Ernesto Barajas ya había negado vínculos con grupos delictivos, aunque se reporta que admitía encargos musicales para ciertas figuras vinculadas a organizaciones criminales.

¿Qué edad tenía Ernesto Barajas?

De acuerdo con lo indicado en el portal Famous Birthdays, Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, tenía 38 años de edad hasta el momento en el que fue asesinado durante un ataque a balazos directo.

Ernesto Barajas (ernestobarajasoficial / Instagram)

¿Quién es la esposa de Ernesto Barajas?

El músico mexicano que murió durante un atentado armado en la colonia Arenales Tapatíos de Guadalajara, Jalisco, solía compartir gran parte de su vida en sus perfiles de redes sociales.

Es por ello que es de dominio público que Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, estaba casado con Alexis Sillas Loya, quien es una representante de otras agrupaciones musicales.

Ernesto Barajas con su esposa (ernestobarajasoficial / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Ernesto Barajas?

A partir de la fecha de nacimiento del músico, que se trataba del 16 de septiembre, se puede establecer tomando en cuenta el calendario de horóscopos, que Ernesto Barajas era del signo zodiacal de Virgo.

¿Cuántos hijos dejó Ernesto Barajas?

Dado el perfil público que mantenía en sus redes sociales el vocalista de Enigma Norteño, también era de conocimiento público que junto a su esposa Alexis Sillas Loya, tenía 2 hijos, un niño y una niña:

Ernesto Barajas Sillas

Alix Emilia Barajas Sillas

Ernesto Barajas con sus hijos y esposa (ernestobarajasoficial / Instagram)

¿Qué estudió Ernesto Barajas?

En el tema de la formación académica del vocalista de Enigma Norteño, no hay registros públicos verificables sobre estudios universitarios o técnicos de Ernesto Barajas.

Tomando en cuenta los datos relacionados con su carrera musical, advierten que el músico habría desarrollado una formación en la materia totalmente empírica y centrada en la música regional mexicana.

Ernesto Barajas (ernestobarajasoficial / Instagram)

¿En qué trabajó Ernesto Barajas?

En lo que respecta a la experiencia laboral que Ernesto Barajas forjó, se puede determinar a partir de los reportes y entrevistas periodísticas que se le hicieron, que el vocalista de Enigma Norteño trabajó en lo siguiente:

Vocalista principal de Enigma Norteño desde 2004

Bajista en la misma agrupación, con estilo norteño y corridos

Compositor por encargo, especializado en narcocorridos

Productor musical, responsable de arreglos y grabaciones

Director artístico de Enigma Norteño, con control creativo total

Empresario musical, negociando contratos y distribución digital

Entrevistador en el podcast “Puntos de Vista” con figuras del regional