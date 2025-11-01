El cuerpo de Tello Higuera Jr. fue encontrado en Baja California y esto se sabe de la muerte del sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana.

Tello Higuera Jr murió el pasado viernes 24 de octubre, según un comunicado compartido por Los Incomparables de Tijuana, donde él cantaba.

¿Quién mató a Tello Higuera Jr.? El vocalista de Los Incomparables de Tijuana

Según información extraoficial, Tello Higuera Jr. fue secuestrado y asesinado durante un bautizo en el municipio Playas de Rosarito.

Tello Higuera Jr. fue contratado para amenizar un bautizo y cuando llegó al evento fue interceptado por hombre armados.

¡4SES1N4N a 'Tello Higuera Jr', miembro de los Tucanes de Tijuana!#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/5bC1OtpqR0 — De Primera Mano (@deprimeramano) October 31, 2025

Los compañeros de Tello Higuera Jr fueron maniatados y se llevaron al cantante; los músicos que pudieron escapara avisaron a la policía de la situación.

Un días después, el 25 de octubre, se encontró el cuerpo de Tello Higuera Jr. en La Gloria, Baja California.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Baja California no ha dado detalles de la muerte de Tello Higuera Jr.

Incluso, no se descarta que la muerte del cantante esté relacionada con el crimen organizado que operan en la zona.

Tello Higuera Jr. (Instagram/@losincomparablesdetj •)

Los Incomparables de Tijuana confirmaron la muerte de Tello Higuera Jr

El 26 de octubreel grupo Los Incomparables de Tijuana compartieron una comunico para confirmar la muerte de Tello Higuera Jr.

Al igual que las autoridades, lo compañeros de Tello Higuera Jr. no dieron detalles de lo ocurrido con su muerte.

Tello Higuera fue velado y Sepultado en Baja California; su familia pidió respeto y comprensión por el duelo que viven.

Se desconoce si los integrantes de Los Incomparables de Tijuana ya denunciaron el ataque donde fue secuestrado Tello Higuera Jr.

Por otro lado, Los Incomparables de Tijuana negaron que vayan a suplir al vocalista, Tello Higuera Jr, por otro y no han revelado los planes del grupo tras la muerte de su líder.