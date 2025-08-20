La muerte de Ernesto Barajas, el vocalista de Enigma Norteño, revivió que al cantante le dejaron una narcomanta por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El asesinato a mano armada de Ernesto Barajas de 38 años de edad, en Guadalajara, Jalisco desató además los vínculos que tenía con personas allegadas al narcotráfico.

Ernesto Barajas de Enigma Norteño fue amenazado por el CJNG en 2023

Una de las presentaciones que Ernesto Barajas iba a tener con Enigma Norteño en Baja California, fue cancelada luego de que le dejaron una narcomanta al vocalista.

Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño. (@ernestobarajasoficial)

Este hecho sucedió en julio de 2023, cuando Enigma Norteño se iba a presentar en la Feria de Rosario de dicho año.

Sin embargo, en la narcomanta en Baja California se veía un mensaje directo a “Ernesto Barajas vocalista de Enigma Norteño” advirtiéndole que no podía llegar ahí a tocar sus corridos.

Asimismo, la narcomanta firmada por el CJNG señalaba la protección que Ernesto Barajas tenía por “las hermanas aquiles y rana”.

“Ernesto Barajas vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirte protegido por los hermanos aquiles y rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera la Baja tiene dueño. Atte: CJNG”. Narcomanta.

Los hermanos ‘Aquiles’ y ‘La Rana’, el primero es Alfonso Arzate García ‘El Aquiles’, líder criminal en Tijuana, Baja California. Mientras que el segundo se trata de René Arzate García ‘La Rana’, diez años menor que su hermano.

‘El Aquiles’ y ‘La Rana’ son operadores del Cártel de Sinaloa; Enigma Norteño también nació en Culiacán, Sinaloa.

DEL Récords lamentó el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

Luego de que el 19 de agosto se informó la muerte de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, DEL Récords mandó un mensaje sobre el luto por el fallecimiento de su cercano.

Con una fotografía de Ernesto Barajas, DEL Récords lamentó su muerte, “la música mexicana se viste de luto”, asegurando que el talento del cantante “quedaron eternamente grabados”.

DEL Récords comparte mensaje tras la muerte de Ernesto Barajas de Enigma Norteño. (@delrecords)

El mensaje fue mandado pese a que DEL Récords no era la disquera de Enigma Norteño, la banda de Ernesto Barajas, pues estaba firmada por Universal Music y FONO, Music No Borders.

Por otra parte, Ernesto Barajas siempre perteneció a Enigma Norteño desde que lo fundó en 2004.

Ángel del Villar, dueño de DEL Récords, fue condenado a 4 años en prisión por vínculos con el CJNG

DEL Récords, disquera que lamentó la muerte de Ernesto Barajas de Enigma Norteño, fue creada por Ángel del Villar, el productor que fue condenado a prisión por vínculos con el CJNG.

El lazo entre DEL Récords, Enigma Norteño, Ernesto Barajas y Ángel del Villar, ha llamado la atención porque los cuatro están vinculados con el narcotráfico.

Ángel del Villar, el CEO de DEL Records juzgado en Estados Unidos (Especial)

En marzo, Ángel del Villar dueño de DEL Récords, fue declarado culpable en Estados Unidos por haber lavado dinero al CJNG.

Para julio, Ángel del Villar fue sentenciado a cuatro años de prisión en Estados Unidos por romper la Ley Kingpin, que prohíbe a residentes del país colaborar con el narcotráfico.

Y es que el dueño de DEL Récords tuvo vínculos con Jesús Pérez Alvear para promover conciertos de artistas de su disquera, pero este es operador financiero del CJNG.