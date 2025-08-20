El vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, fue asesinado este martes 19 de agosto de 2025 en Jalisco. No obstante, ya había sido amenazado desde hace dos años por fuertes razones.

De acuerdo con reportes, Ernesto Barajas fue víctima de un ataque directo en la ciudad de Zapopan, Jalisco, por parte de sujetos armados que lograron escapar a bordo de una motocicleta.

Los hechos ocurrieron al cruce de Francisco I. Madero y calle Arenales, en la colonia Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan. Se dio a conocer que Ernesto Barajas murió en el lugar junto a uno de sus acompañantes.

¿Quién amenazó a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño?

Hace dos años, en julio de 2023, se informó sobre la aparición de narcomantas que amenazaban con asesinar a Ernesto Barajas, el vocalista de Enigma Norteño, si este continuaba con su presentación en Baja California.

“Aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera”, se leía en la amenaza hecha contra Ernesto Barajas, la cual estaba firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la narcomanta, se le acusaba de tener una supuesta cercanía con los hermanos Alfonso ‘El Aquiles’ y René ‘La Rana’ Arzate García, ambos conocidos operadores del Cártel de Sinaloa:

“Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirse protegido por las hermanas Aquiles y Rana. Aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte. CJNG”.

Esta amenaza obligó a Ernesto Barajas a cancelar su presentación en la Feria de Rosarito, situación que fue comparada a la de otros artistas que también han sufrido amenazas, como Peso Pluma y Natanel Cano.

Amenaza contra Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño (Especial )

Ernesto Barajas fue asesinado por ajustes de cuentas, según medios

La cuenta ‘Chamonic’, especializada en espectáculos, informó que la muerte de Ernesto Barajar estuvo relacionada a un supuesto ajuste de cuentas. Incluso, se dijo que esa fue la razón por la que huyó de Sinaloa.

Se sabe que el cantante Ernesto Barajas nació el 16 de septiembre de 1986 en Culiacán, Sinaloa y que en 2004 fundó Enigma Norteño, cuando apenas tenía 18 años.

Algunas de sus canciones más exitosas estuvieron dedicadas a importantes, figuras del narcotrafico. Algunas de ellas fueron; ‘El Mayito Gordo’, ‘Los lujos del R’, ‘Quemándose un Gallito’, ‘El Chavo Félix’ y ‘El Ondeado’.