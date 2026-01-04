La Fiscalía de Jalisco confirmó que Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, fue asesinado; autoridades lo encontraron sin vida en Atenguillo el pasado 29 de diciembre del 2025.

Días antes se supo que Adrián Corona había sido secuestrado cuando viajaba rumbo a Puerto Vallarta.

Adrián Corona fue asesinado, confirma la Fiscalía de Jalisco

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía de Jalisco, Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, fue encontrado sin vida en la carretera del municipio de Atenguillo, con signos de golpes y un impacto de bala.

La Vicefiscalía de Investigación Regional continúa con la investigación sobre el asesinato de Adrián Corona, cuyo cadáver fue entregado a sus familiares el pasado 1 de enero del 2026.

Según se reveló, Adrián Corona viajaba rumbo a Puerto Vallarta junto con su pareja e hijos cuando un grupo armado lo interceptó en la autopista hacia Talpa de Allende; los delincuentes despojaron a la familia de sus celulares, relojes y otras pertenencias de valor.

Posteriormente, se llevaron a la fuerza a Adrián Corona mientras dejaban a los demás acompañantes sin rastros de violencia o agresión; varios días después de su desaparición, el presidente de Grupo Corona fue encontrado muerto en las inmediaciones donde fue secuestrado.

Esto refuerza la teoría de que se trataba de un ataque directo contra Adrián Corona, por lo que se mantiene la investigación sobre los motivos y los responsables del asesinato del empresario.