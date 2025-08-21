Un testigo narró los últimos momentos del cantante de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, antes de ser asesinado la tarde del 19 de agosto de 2025 en una pensión de autos ubicada en Zapopan, Jalisco.

Los primeros reportes indican que sujetos armados se acercaron al automóvil en el que viajaba Ernesto Barajas para dispararle a quemarropa, provocándole heridas mortales al cantante de Enigma Norteño.

En el lugar también murió el acompañante de Ernesto Barajas, cuya identidad no ha sido revelada. Por su parte, una tercera persona, aparentemente una mujer que se encontraba cerca del lugar, resultó herida.

Ernesto Barajas (Michelle Rojas / SDPnoticias)

“Ya los venían siguiendo”, una testigo narró los últimos momentos del cantante de Enigma Norteño

Según narró una testigo que pidió permanecer en el anonimato, el cantante de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, junto a su acompañante, fueron seguidos por sujetos armados.

La mujer señaló que ambos hombres descendieron de la camioneta para intentar refugiarse dentro de la pensión de autos, pero lamentablemente fueron alcanzados y ejecutados metros más adelante.

“Ya los venían siguiendo, alcanzaron a bajarse de la camioneta y corrieron para la pensión”, dijo la testigo que presenció los últimos momentos del cantante de Enigma Norteño.

Medios señalan que Ernesto Barajas había acudido a la pensión de autos con el objetivo de retirar un coche, pero fue interceptado por sujetos armados cuando se disponía a dejar el lugar.

“Arribaron al lugar a recoger un vehículo y cuando estaban por abordarlo ingresaron los atacantes, asesinando a los dos” Ernesto Barajas

¿Quién mató a Ernesto Barajas? Había recibido amenazas del CJNG

Aunque no hay un culpable claro del asesinato, se sabe que Ernesto Barajas, el vocalista de Enigma Norteño, fue amenazado con una narcomanta por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la narcomanta, se le acusaba de tener una supuesta cercanía con los hermanos Alfonso ‘El Aquiles’ y René ‘La Rana’ Arzate García, ambos conocidos operadores del Cártel de Sinaloa:

“Ernesto Barajas vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirte protegido por los hermanos aquiles y rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera la Baja tiene dueño. Atte: CJNG

Amenaza contra Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño (Especial )

La cuenta ‘Chamonic’, especializada en espectáculos, informó que la muerte de Ernesto Barajar estuvo relacionada a un supuesto ajuste de cuentas. Incluso, se dijo que esa fue la razón por la que huyó de Sinaloa.