A poco de darse a conocer el asesinato de Ernesto Barajas, a sus 38 años, en YouTube revivieron el video que muestra al cantante admitir una cercanía con el Chapo Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada.
Cabe mencionar que aunque Ernesto Barajas negó tener vínculos con grupos delictivos, reconoció que sí componía música por encargo de éstos, entre ellos del Chapo Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada.
Acá el video de YouTube donde Ernesto Barajas admitió conocer al Chapo Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada en una fiesta
La tarde del 19 de agosto, Ernesto Barajas, quien conocía al Chapo Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada, fue asesinado a balazos en Guadalajara, Jalisco, por lo que su vida hoy ha despertado interés.
Sobre todo ahora que en YouTube revivieron un video en el que Ernesto Barajas admite conocer al Chapo Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada, narcotraficantes con los que convivió en una fiesta.
En la grabación que se deriva de una vieja entrevista, el vocalista de Enigma Norteño, dice al anfitrión que el Chapo Guzmán, de 68 años, es buena persona.
Y en tono sarcástico incita al entrevistador a confirmarlo ya que él también lo conoce. Incluso dice que el Chapo Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada, de 77 años, convivieron con él en una fiesta.
“Sí, sí (conozco al Chapo Guzmán). Usted también lo conoció. Nos miramos en alguna una fiesta. En esa fiesta estaba bailando ‘El Mayo’, estaba el Chapo bailando, estábamos los tres en la pista”Ernesto Barajas
Ernesto Barajas nunca negó a sus amigos
En abril de 2022, Serafín Zambada, de 35 años, sufrió un accidente automovilístico por lo que Ernesto Barajas usó sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que rezaran por él.
"Familia, les pido de todo corazón por la salud de un buen amigo que hoy sufrió un accidente de carro en Sonora. Todo va a estar bien mi viejo, echele chingazos para echarnos unas Sky cuando se recupere"Ernesto Barajas
La petición generó polémica por lo que Ernesto Barajas se dijo agüitado por el sensacionalismo de las notas, pero ni así negaría a sus amigos.
"Lo que me agüita son este tipo de medios amarillistas que de todo hacen un mitote, yo no sé cuál es la noticia y lo digo sin pelos en la lengua, uno no niega a sus amigos"Ernesto Barajas
Así como, a través del portal Independent en Español, reveló cobrar 25 mil dólares (poco más de 468 mil pesos).
Entre sus narcocorridos más famosos se encuentran:
- “El Chapo Guzmán”
- “El Señor Iván”
- “El Mayito Gordo”
- “El Flaquito”
- “El Cholo Iván”
- “El Sargento Ántrax”
- “El Chicken Little”
- Será prudente o Serafín
¿Cómo murió Ernesto Bajaras?
A Ernesto Barajas le dispararon mientras se encontraba en una pensión de autos ubicada en la colonia Arenales Tapatíos, en Guadalajara, Jalisco.
Al momento del ataque, el cual tuvo lugar la tarde del 19 de agosto, Ernesto Bajaras se encontraba a bordo de su camioneta en compañía de un hombre y una mujer.
El hombre, de edad desconocía, también recibió impactos de bala que le arrancaron la vida. Respecto a la mujer, se informa que su salud “es regular”.